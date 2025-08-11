Видео
Главная Новости дня Трамп спрашивал у Орбана, способна ли Украина победить Россию

Трамп спрашивал у Орбана, способна ли Украина победить Россию

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 23:34
Трамп заявил, что советовался с Орбаном относительно способности Украины победить Россию
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп рассказал, что еще до возвращения в Белый дом советовался со "своим другом" премьером Венгрии Виктором Орбаном относительно войны в Украине. В частности, он спрашивал, способна ли Украина победить Россию.

Об этом сообщает Telegram Donald Trump на украинском языке.

Реклама
Читайте также:

Что сказал Трамп о своем общении с Орбаном относительно Украины

"Я спросил очень умного человека, Виктора Орбана из Венгрии. Он в том же регионе и хорошо знает обе страны. Говорю: "Может ли Украина победить Россию?". Он посмотрел, будто я дурак, и сказал: "Россия большая, они живут войнами". Он сказал: "Китай бьет вас торговлей, Россия — войной", — проинформировал Трамп.

Реклама

Также он добавил, что Россия сильна, поскольку постоянно воюет, напомнив о победе над Гитлером и Наполеоном.

Однако отметим хорошо известный факт, что обе эти победы были добыты Россией в коалициях с западными странами и с покоренной Украиной в своем составе.

Реклама

Напомним, что во время пресс-конференции 11 августа, Трамп сделал заявление об освобождении оккупированных Россией украинских территорий. В частности, он сказал, что будет пытаться вернуть Украине ее земли.

Также он заявил, что россияне могли бы захватить Киев за 4 часа в начале полномасштабного вторжения. Однако командование России "промахнулось".

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
