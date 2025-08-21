Відео
Головна Новини дня Сирський та союзники НАТО узгодили кроки для досягнення миру

Сирський та союзники НАТО узгодили кроки для досягнення миру

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 23:48
Сирський та союзники шукають формулу стійкого миру
Олександр Сирський. Фото: Telegram Олександра Сирського

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про участь у нараді з військовим керівництвом країн-партнерів. Вона відбулася 19–20 серпня у Вашингтоні у форматі відеоконференції.

Про це Сирський написав у Telegram.

Читайте також:
Сирський та союзники НАТО узгодили кроки для досягнення миру - фото 1
Пост Сирського. Фото: скриншот

Сирський та союзники шукають формулу стійкого миру

До обговорення долучилися головнокомандувачі збройних сил Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, США, а також Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі.

За словами Сирського, спільно з партнерами опрацьовується військова складова, яка має стати підґрунтям для дипломатичних переговорів щодо забезпечення стійкого миру як для України, так і для всієї Європи.

Підготовлені пропозиції найближчим часом передадуть радникам із національної безпеки країн-партнерів для розгляду в межах поточних дипломатичних процесів. Подальші кроки та координація відбуватимуться відповідно до розвитку переговорів.

"Впевнений, що завдяки спільним зусиллям та політико-дипломатичній підтримці відданих партнерів ми зможемо досягти реального миру і гарантувати безпеку не лише для України, а й для всієї демократичної Європи", — наголосив головнокомандувач.

Нещодавно стало відомо, що російська сторона хоче підвищити рівень глав делегацій на перемовинах з Україною.

Також ми інформували, що Зеленський відмовився від пропозиції російського диктатора Путіна провести перемовини у Москві.

НАТО ЗСУ переговори військова допомога Олександр Сирський
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
