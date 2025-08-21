Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Сырский и союзники НАТО согласовали шаги для достижения мира

Сырский и союзники НАТО согласовали шаги для достижения мира

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 23:48
Сырский и союзники ищут формулу устойчивого мира
Александр Сырский. Фото: Telegram Александра Сырского

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил об участии в совещании с военным руководством стран-партнеров. Оно состоялось 19-20 августа в Вашингтоне в формате видеоконференции.

Об этом Сырский написал в Telegram.

Реклама
Читайте также:
Сирский и союзники НАТО согласовали шаги для достижения мира - фото 1
Пост Сырского. Фото: скриншот

Сырский и союзники ищут формулу устойчивого мира

К обсуждению присоединились главнокомандующие вооруженных сил Финляндии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, США, а также Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

По словам Сырского, совместно с партнерами прорабатывается военная составляющая, которая должна стать основой для дипломатических переговоров по обеспечению устойчивого мира как для Украины, так и для всей Европы.

Подготовленные предложения в ближайшее время передадут советникам по национальной безопасности стран-партнеров для рассмотрения в рамках текущих дипломатических процессов. Дальнейшие шаги и координация будут происходить в соответствии с развитием переговоров.

"Уверен, что благодаря совместным усилиям и политико-дипломатической поддержке преданных партнеров мы сможем достичь реального мира и гарантировать безопасность не только для Украины, но и для всей демократической Европы", — подчеркнул главнокомандующий.

Недавно стало известно, что российская сторона хочет повысить уровень глав делегаций на переговорах с Украиной.

Также мы информировали, что Зеленский отказался от предложения российского диктатора Путина провести переговоры в Москве.

НАТО ВСУ переговоры военная помощь Александр Сырский
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации