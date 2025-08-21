Александр Сырский. Фото: Telegram Александра Сырского

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил об участии в совещании с военным руководством стран-партнеров. Оно состоялось 19-20 августа в Вашингтоне в формате видеоконференции.

Об этом Сырский написал в Telegram.

Сырский и союзники ищут формулу устойчивого мира

К обсуждению присоединились главнокомандующие вооруженных сил Финляндии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, США, а также Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

По словам Сырского, совместно с партнерами прорабатывается военная составляющая, которая должна стать основой для дипломатических переговоров по обеспечению устойчивого мира как для Украины, так и для всей Европы.

Подготовленные предложения в ближайшее время передадут советникам по национальной безопасности стран-партнеров для рассмотрения в рамках текущих дипломатических процессов. Дальнейшие шаги и координация будут происходить в соответствии с развитием переговоров.

"Уверен, что благодаря совместным усилиям и политико-дипломатической поддержке преданных партнеров мы сможем достичь реального мира и гарантировать безопасность не только для Украины, но и для всей демократической Европы", — подчеркнул главнокомандующий.

Недавно стало известно, что российская сторона хочет повысить уровень глав делегаций на переговорах с Украиной.

Также мы информировали, что Зеленский отказался от предложения российского диктатора Путина провести переговоры в Москве.