Головна Новини дня Чи вірять українці у перемогу та якою вона має бути — опитування

Чи вірять українці у перемогу та якою вона має бути — опитування

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 13:50
Перемога України у війні — скільки людей вірить у поразку РФ
Дівчата з українськими прапорами. Фото: Новини.LIVE

У серпні 2025 року більшість українців продовжують вірити у перемогу України у війні проти Росії. Крім того, опитуванні відповіли, яким бачать справедливий мир.

Про це свідчать результати опитування фонду "Демократичні ініціативи" спільно з Центром Разумкова.

Читайте також:

Більше половини українців вірять у перемогу

Опитування тривало з 12 по 18 серпня 2025 року методом face-to-face. У ньому взяли участь 2002 респонденти віком від 18 років з більшості областей України, окрім тимчасово окупованих територій та зони бойових дій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

За результатами опитування, 73% українців вірять в перемогу у війні, натомість 17% — вважають, що це малоймовірно.

Чи вірять українці в перемогу - опитування
Результати опитування. Фото: dif.org.ua

Соціологи нагадують, що найбільший спад у впевненості відбувся у 2024 році — тоді кількість тих, хто вірить у перемогу, зменшилася на 11 відсоткових пунктів. За останні 12 місяців зниження склало ще 4 пункти, що лише трохи перевищує статистичну похибку.

Основними ознаками перемоги українці вважають повернення всіх полонених, депортованих та викрадених (37%), збереження державності (31%) та припинення ракетних обстрілів (30%). Водночас 27% респондентів назвали ключовим критерієм звільнення територій у межах 1991 року.

Найменш значущими показниками перемоги для громадян виявилися провал російського наступу та стабілізація фронту (12%), конфіскація та передача Україні арештованих російських активів (12%) та збереження міжнародних санкцій проти Росії (11%).

Якою буде перемога України - опитування
Результати опитування українців. Фото: dif.org.ua

Нагадаємо, Олександр Сирський разом із союзниками в НАТО узгодили кроки до миру в Україні.

Крім того, президент США Дональд Трамп назвав нові терміни припинення вогню.

опитування війна в Україні соцопитування перемога статистика
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
