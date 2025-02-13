Новый глава ЦРУ в США - кто такой Джон Рэтклифф

Джон Рэтклифф. Фото: из открытых источников

Команда Дональда Трампа утверждена сразу после его инаугурации. Должность директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) занял Джон Рэтклифф, который ранее был директором национальной разведки.

Что о нем известно и что Рэтклифф говорит о войне в Украине — в материале Новини.LIVE.

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Карьера Джона Рэтклиффа

Американский политик имеет короткую, но содержательную карьерную биографию. Окончил юридическую школу, открыл юридическую фирму, но потом покинул ее ради должности в офисе прокурора США в штате Техас. Четыре раза подряд был мэром города Хит в Техасе.

Джон Рэтклифф. Фото: википедия

Также он работал начальником борьбы с терроризмом и национальной безопасности в Техасе. Позже был назначен временным прокурором США а округе и как-то заявив что за день арестовал более 300 нелегалов.

В 2020 году Трамп объявил, что выдвинет Рэтклиффа на должность директора Национальной разведки, так и произошло. Тогда Рэтклиффа критиковали за то, что он не стал аполитичным, а наоборот пользуясь служебным положением набирал политические баллы Трампу.

Рэтклифф с президентом Дональдом Трампом в 2017 году. Фото: википедия

В 2024 году Трамп заявил, что будет выдвигать Рэтклиффа на должность директора ЦРУ, Сенат проголосовал за него 23 января — 74 голоса за против 25 голосов.

Во время своего выступления перед голосованием Рэтклифф пообещал не вмешиваться в политику при принятии решений, а в качестве основания для увольнения сотрудников ЦРУ будет использовать тесты на лояльность.

Рэтклифф принимает присягу в 2025 году. Фото: википедия

Уже в начале февраля команда Трампа взялась за сокращение федеральных ведомств и работникам ЦРУ предложили добровольно оставить место работы, а взамен получить компенсацию в размере восьмимесячной зарплаты.

Джон Рэтклифф об Украине

Еще до одобрения его на посту главы ЦРУ он заявил, что российско-украинская война повышает риск конфликта США с Россией.

"Российско-украинская война продолжается, распространяя опустошение и увеличивая риск для США быть втянутыми в конфликт с ядерной страной",— сказал политик.

Уже на своих слушаниях в Сенате он высказался, что США могут противостоять России и Китаю. Он будет расследовать пострадали ли он "гаванского синдрома" американские дипломаты, который атаковал какой-то иностранный противник.

Добавим, "гаванский синдром" — это аномальные медицинские инциденты, которые происходят с американскими чиновниками и военным персоналом США за рубежом.

Что касается личного, то у Рэтклиффа есть жена и двое взрослых дочерей.

Семья Джона Рэтклиффа. Фото: из открытых источников

Напомним, ранее Новини.LIVE писало, что известно о новой команде Дональда Трампа — о Госсекретаре Марко Рубио, о министре обороны Пите Хегсете, а также вице-президенте США Джей Ди Вэнсе.