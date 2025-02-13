Новый глава ЦРУ в США - кто такой Джон Рэтклифф

Слушается Трампа — кто такой новый глава ЦРУ Джон Рэтклифф
Команда Дональда Трампа утверждена сразу после его инаугурации. Должность директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) занял Джон Рэтклифф, который ранее был директором национальной разведки.
Что о нем известно и что Рэтклифф говорит о войне в Украине — в материале Новини.LIVE.
Карьера Джона Рэтклиффа
Американский политик имеет короткую, но содержательную карьерную биографию. Окончил юридическую школу, открыл юридическую фирму, но потом покинул ее ради должности в офисе прокурора США в штате Техас. Четыре раза подряд был мэром города Хит в Техасе.
Также он работал начальником борьбы с терроризмом и национальной безопасности в Техасе. Позже был назначен временным прокурором США а округе и как-то заявив что за день арестовал более 300 нелегалов.
В 2020 году Трамп объявил, что выдвинет Рэтклиффа на должность директора Национальной разведки, так и произошло. Тогда Рэтклиффа критиковали за то, что он не стал аполитичным, а наоборот пользуясь служебным положением набирал политические баллы Трампу.
В 2024 году Трамп заявил, что будет выдвигать Рэтклиффа на должность директора ЦРУ, Сенат проголосовал за него 23 января — 74 голоса за против 25 голосов.
Во время своего выступления перед голосованием Рэтклифф пообещал не вмешиваться в политику при принятии решений, а в качестве основания для увольнения сотрудников ЦРУ будет использовать тесты на лояльность.
Уже в начале февраля команда Трампа взялась за сокращение федеральных ведомств и работникам ЦРУ предложили добровольно оставить место работы, а взамен получить компенсацию в размере восьмимесячной зарплаты.
Джон Рэтклифф об Украине
Еще до одобрения его на посту главы ЦРУ он заявил, что российско-украинская война повышает риск конфликта США с Россией.
"Российско-украинская война продолжается, распространяя опустошение и увеличивая риск для США быть втянутыми в конфликт с ядерной страной",— сказал политик.
Уже на своих слушаниях в Сенате он высказался, что США могут противостоять России и Китаю. Он будет расследовать пострадали ли он "гаванского синдрома" американские дипломаты, который атаковал какой-то иностранный противник.
Добавим, "гаванский синдром" — это аномальные медицинские инциденты, которые происходят с американскими чиновниками и военным персоналом США за рубежом.
Что касается личного, то у Рэтклиффа есть жена и двое взрослых дочерей.
Напомним, ранее Новини.LIVE писало, что известно о новой команде Дональда Трампа — о Госсекретаре Марко Рубио, о министре обороны Пите Хегсете, а также вице-президенте США Джей Ди Вэнсе.
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