Новий очільник ЦРУ у США — хто такий Джон Реткліфф

Джон Реткліфф. Фото: з відкритих джерел

Команда Дональда Трампа затверджена одразу після його інавгурації. Посаду директора Центрального розвідувального управління (ЦРУ) зайняв Джон Реткліфф, який раніше був директором національної розвідки.

Що про нього відомо і що Реткліфф каже про війну в Україні — в матеріалі Новини.LIVE.

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Карʼєра Джона Реткліффа

Американський політик має коротку, але змістовну карʼєрну біографію. Закінчив юридичну школу, відкрив юридичну фірму, але потім покинув її заради посади в офісі прокурора США в штаті Техас. Чотири рази поспіль був мером міста Хіт у Техасі.

Джон Реткліфф. Фото: Вікіпедія

Також він працював начальником боротьби з тероризмом і національної безпеки в Техасі. Пізніше був призначений тимчасовим прокурором США в окрузі і якось заявив, що за день заарештував понад 300 нелегалів.

У 2020 році Трамп оголосив, що висуне Реткліффа на посаду директора Національної розвідки, так і сталося. Тоді Реткліффа критикували за те, що він не став аполітичним, а навпаки, користуючись службовим становищем, набирав політичні бали Трампу.

Реткліфф з президентом Дональдом Трампом у 2017 році. Фото: Вікіпедія

У 2024 році Трамп заявив, що висуватиме Реткліффа на посаду директора ЦРУ, Сенат проголосував за нього 23 січня — 74 голоси за проти 25 голосів.

Під час свого виступу перед голосуванням Реткліфф пообіцяв не втручатися в політику при ухваленні рішень, а як підставу для звільнення співробітників ЦРУ буде використовувати тести на лояльність.

Реткліфф складає присягу у 2025 році. Фото: Вікіпедія

Вже на початку лютого команда Трампа взялася за скорочення федеральних відомств і працівникам ЦРУ запропонували добровільно залишити місце роботи, а взамін отримати компенсацію у розмірі восьмимісячної зарплатні.

Джон Реткліфф про Україну

Ще до схвалення його на посаді голови ЦРУ він заявив, що російсько-українська війна підвищує ризик конфлікту США з Росією.

"Російсько-українська війна триває, поширюючи спустошення і збільшуючи ризик для США бути втягнутими у конфлікт із ядерною країною", — сказав політик.

Вже на своїх слуханнях в Сенаті він висловився, що США можуть протистояти Росії та Китаю. Він буде розслідувати, чи постраждали він "гаванського синдрому" американські дипломати, який атакував якийсь іноземний противник.

Додамо, "гаванський синдром" — це аномальні медичні інциденти, які стаються з американськими урядовцями та військовим персоналом США за кордоном.

Щодо особистого, то в Реткліффа є дружина і двоє дорослих доньок.

Родина Джона Реткліффа. Фото: з відкритих джерел

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писало, що відомо про нову команду Дональда Трампа — про Держчекретаря Марко Рубіо, про міністра оборони Піта Хегсета, а також віцепрезидента США Джей Ді Венса.