Новий очільник ЦРУ у США — хто такий Джон Реткліфф

Чи слухається Трампа — хто такий новий очільник ЦРУ Джон Реткліфф
Команда Дональда Трампа затверджена одразу після його інавгурації. Посаду директора Центрального розвідувального управління (ЦРУ) зайняв Джон Реткліфф, який раніше був директором національної розвідки.
Що про нього відомо і що Реткліфф каже про війну в Україні — в матеріалі Новини.LIVE.
Карʼєра Джона Реткліффа
Американський політик має коротку, але змістовну карʼєрну біографію. Закінчив юридичну школу, відкрив юридичну фірму, але потім покинув її заради посади в офісі прокурора США в штаті Техас. Чотири рази поспіль був мером міста Хіт у Техасі.
Також він працював начальником боротьби з тероризмом і національної безпеки в Техасі. Пізніше був призначений тимчасовим прокурором США в окрузі і якось заявив, що за день заарештував понад 300 нелегалів.
У 2020 році Трамп оголосив, що висуне Реткліффа на посаду директора Національної розвідки, так і сталося. Тоді Реткліффа критикували за те, що він не став аполітичним, а навпаки, користуючись службовим становищем, набирав політичні бали Трампу.
У 2024 році Трамп заявив, що висуватиме Реткліффа на посаду директора ЦРУ, Сенат проголосував за нього 23 січня — 74 голоси за проти 25 голосів.
Під час свого виступу перед голосуванням Реткліфф пообіцяв не втручатися в політику при ухваленні рішень, а як підставу для звільнення співробітників ЦРУ буде використовувати тести на лояльність.
Вже на початку лютого команда Трампа взялася за скорочення федеральних відомств і працівникам ЦРУ запропонували добровільно залишити місце роботи, а взамін отримати компенсацію у розмірі восьмимісячної зарплатні.
Джон Реткліфф про Україну
Ще до схвалення його на посаді голови ЦРУ він заявив, що російсько-українська війна підвищує ризик конфлікту США з Росією.
"Російсько-українська війна триває, поширюючи спустошення і збільшуючи ризик для США бути втягнутими у конфлікт із ядерною країною", — сказав політик.
Вже на своїх слуханнях в Сенаті він висловився, що США можуть протистояти Росії та Китаю. Він буде розслідувати, чи постраждали він "гаванського синдрому" американські дипломати, який атакував якийсь іноземний противник.
Додамо, "гаванський синдром" — це аномальні медичні інциденти, які стаються з американськими урядовцями та військовим персоналом США за кордоном.
Щодо особистого, то в Реткліффа є дружина і двоє дорослих доньок.
Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писало, що відомо про нову команду Дональда Трампа — про Держчекретаря Марко Рубіо, про міністра оборони Піта Хегсета, а також віцепрезидента США Джей Ді Венса.
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