Источники в западных спецслужбах считают, что Путин хочет продолжать войну, пока не достигнет своих целей

Диктатор РФ Путин. Фото: росСМИ

Представители западных заявили, что диктатор РФ Владимир Путин не собирается идти на компромисс относительно требований США или Украины относительно земли, миротворцев и нейтралитета на любых мирных переговорах. Это сильно осложнит усилия президента США Дональда Трампа по окончанию войны.

Со своими источниками в разведке на эту тему общалось агентство Bloomberg.

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Готов ли Путин к прекращению огня хотя бы временно

Источники агентства отметили, что Путин готов продолжать борьбу, пока он не достигнет своих целей. По данным источников, он выдвинул намеренно "максималистские" требования накануне переговоров США и Украины в Саудовской Аравии.

Источники Bloomberg ставят под сомнение то, серьезно ли настроен Путин относительно переговоров вообще и к длительному мирному урегулированию. Хотя представитель Кремля Песков заявил, что Россия открыта для мирного урегулирования ситуации с Украиной.

Ранее сообщалось, что после переговоров США и Украины в Саудовской Аравии Дональд Трамп заявил, что надеется на то, что российский диктатор Владимир Путин согласится на прекращение огня. Для этого он планирует встречу с представителями РФ.

Напомним, что по результатам переговоров в Саудовской Аравии Соединенные Штаты решили отменить паузу в обмене разведданными и возобновить помощь Украине в сфере безопасности.