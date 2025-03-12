Джерела у західних спецслужбах вважають, що Путін хоче продовжувати війну, поки не досягне своїх цілей

Диктатор РФ Путін. Фото: росЗМІ

Представники західних заявили, що диктатор РФ Володимир Путін не збирається йти на компроміс щодо вимог США чи України щодо землі, миротворців і нейтралітету на будь-яких мирних переговорах. Це сильно ускладнить зусилля президента США Дональда Трампа щодо закінчення війни.

Зі своїми джерелами у розвідці на цю тему спілкувалась агенція Bloomberg.

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Джерела агенції наголосили, що Путін готовий продовжувати боротьбу, поки він не досягне своїх цілей. За даними джерел, він висунув навмисно "максималістичні" вимоги напередодні переговорів США та України в Саудівській Аравії.

Джерела Bloomberg ставлять під сумнів те, чи серйозно налаштований Путін щодо переговорів взагалі й до тривалого мирного врегулювання. Хоча речник Кремля Пєсков заявив, що Росія відкрита для мирного врегулювання ситуації з Україною.

Раніше повідомлялось, що після переговорів США та України в Саудівській Аравії Дональд Трамп заявив, що сподівається на те, що російський диктатор Володимир Путін погодиться на припинення вогню. Для цього він планує зустріч із представниками РФ.

Нагадаємо, що за результатами переговорів у Саудівській Аравії Сполучені Штати вирішили скасувати паузу в обміні розвідданими та відновити безпекову допомогу Україні.