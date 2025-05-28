Ограничения сняты — Может ли Украина теперь разбомбить Москву и регионы РФ

Президент России Владимир Путин. Фото: Sputnik/Вячеслав Прокофьев/Pool via REUTERS

Канцлер Германии Фридрих Мерц несколько дней назад заявил, что Украина больше не имеет ограничений на дальнобойные удары по территории Российской Федерации. Это заявление прозвучало на фоне масштабных атак РФ, целью которых были украинские города. И которые, мягко говоря, не ослаблялись, несмотря на попытки Запада посадить Украину и Россию за стол переговоров.

Заявление Мерца стало достаточно резонансным в Украине, но не было поддержано не только в других европейских странах, но и в самой Германии.

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Вице-канцлер Ларс Клигбайл вышел к СМИ и отметил, что Германия свою позицию относительно ограничений на удары по РФ не меняла.

Уже позже сам Мерц уточнил свое заявление. Он не отказался от своих слов, лишь добавил, что это решение союзников было принято несколько месяцев назад, то есть даже не на фоне нынешних атак РФ.

Это еще не все. Издание Kyiv Post, ссылаясь на собственные источники, обнародовало новость о том, что Дональд Трамп рассматривает вариант со снятием всех ограничений на переданное Украине оружие, которые были введены во времена президентства Джо Байдена.

Это при том что у Байдена осенью прошлого года заявляли, что ограничения отменяются.

В конце концов, заявлений оказалось очень много. И они не слишком все прояснили. Поэтому попробуем разобраться по очереди.

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

У Украины были ограничения на использование оружия?

Да, были. Большинство стран Европы и США передавали нам оружие "для защиты", именно это долгое время было основной "идеей": вы можете защищаться от агрессии РФ, но не атаковать ее территорию.

Конечно, не все страны. Например, Финляндия еще в марте прошлого года позволила Украине свободно бить по территории РФ переданным ими оружием.

Франция и Германия, как писало издание "РБК-Украина" в ноябре прошлого года, на то время разрешили Украине бить по территории РФ их оружием. Но только в Курской области.

Примерно то же самое тогда разрешили и США, о чем предварительно писали СМИ, хотя уже в официальном заявлении конкретные ограничения не звучали.

Что означает заявление Мерца о разрешении от союзников на удары по РФ?

Пока трудно сказать. Проблема в спорах внутри самой немецкой власти (речь о комментарии вице-канцлера, в первую очередь).

А также есть вопросы относительно самого заявления. Уточнение Мерца о том, что разрешение было дано несколько месяцев назад, не исключено, что может означать именно вышеупомянутые ноябрьские события, детали которых тогда появились, в основном в СМИ.

Ну и здесь есть еще одна важная деталь, о которой стоит упомянуть.

Бывший президент США Джо Байден. Фото: MANDEL NGAN/Pool via REUTERS

А что с ограничениями США?

В ноябре прошлого года тогдашний президент США Джо Байден, по данным СМИ, разрешил Украине удары по территории Российской Федерации. Речь шла о ракетах ATACMS, дальность которых достигает 300 км.

Эти удары были. Но количество ATACMS было незначительным, и с тех пор оно, к сожалению, не увеличилось.

А у нас есть чем бить по РФ?

Это один из самых главных вопросов, на самом деле. Потому что, если, например, наблюдать за реакцией соцсетей после заявления Мерца, самым частым вопросом был "А "Таурусы" дадите?".

Коротко напомню, что такое "Таурусы". Это крылатые ракеты, которые очень давно хочет Украина. И которые так же давно отказывается поставлять Украине Германия.

Прошлый канцлер Германии Олаф Шольц всю свою каденцию наотрез отказывался говорить о "Таурусах". Нынешний глава немецкого правительства Фридрих Мерц во время предвыборной кампании обещал, как минимум, "подумать" о передаче этих ракет. Уже сейчас, получив должность, он отметил, что Германия не будет публично о них говорить.

Ракеты "Таурус" имеют операционную дальность в 500 км. Поэтому должны были бы стать хорошим "аргументом" для Украины в "дипломатии" с РФ. Однако получим ли мы их в ближайшее время, пока неизвестно.

Именно поэтому и возникает этот вопрос. Разрешение разрешением, это все конечно хорошо, однако уровень поставок дальнобойных ракет в Украину сейчас желает лучшего.

Киев, вероятно, уже исчерпал значительную часть своих запасов ракет дальнего действия, полученных в 2023-2024 годах, пишут в Forbes.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото:

Может ли Украина разбомбить Москву?

Не менее важный вопрос для многих граждан Украины. Прямо сейчас мы точно видим усиление атак по территории Российской Федерации, активную дроновую работу по регионам РФ, в том числе с прицелом на их аэропорты.

Дроны также долетают до Московской области. Однако, масштабных атак по Москве до сих пор нет.

На данном этапе есть несколько причин, почему этого не происходит:

Отсутствие значительного количества дальнобойных ракет. Их с самого начала было немного (СМИ писали о максимум нескольких десятках), больше их за это время не стало.

Дипломатический процесс. Украина и Россия провели новый раунд переговоров в Стамбуле, страны Европы и США на эти переговоры все еще очень надеются (наивность никуда не делась, да). На фоне этого атака на Москву может быть негативно воспринята Западом, учитывая давний страх, который называется "не надо слить Путина".

Поэтому прямо сейчас, скорее всего, нет. В будущем? Посмотрим.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц анонсировал подписание важного документа о сотрудничестве с Украиной в производстве дальнобойного оружия.

Он также сообщил, что между Украиной и Германией впервые за последние несколько лет состоятся межправительственные консультации.