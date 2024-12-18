Отключений света 18 декабря не будет — Укрэнерго отменило графики

Аварийная бригада возобновляет электроснабжение. Фото: ДТЭК

Сегодня в Украине не будут применять ограничения электроснабжения. Опубликованные ранее графики отменили. Это касается бытовых потребителей.

Об этом сообщило Укрэнерго в Telegram во вторник, 17 декабря.

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Как отметили в Укрэнерго, 18 декабря для бытовых потребителей меры по ограничению потребления электроэнергии вводить не будут. И все же украинцев просят экономно пользоваться электроэнергией. Для промышленности ограничения будут действовать.

"Для промышленности и бизнеса с 07:00 до 20:00 будут действовать графики ограничения мощности", — говорится в сообщении.

Сообщение Укрэнерго об ограничении энергопотребления Фото: скриншот

Напомним, Великобритания объявила о срочном выделении Украине около 42 млн евро. Эти средства рассчитаны на поддержку украинской энергосистемы, а также наиболее уязвимых категорий населения.

Юрий Корольчук заявил, что при длительных низких температурах воздуха возможны ограничения электроснабжения до 15 часов в сутки.