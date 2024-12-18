Аварійна бригада відновлює електропостачання. Фото: ДТЕК

Сьогодні в Україні не будуть застосовувати обмеження електропостачання. Графіки, які опублікували перед тим, скасували. Це стосується побутових споживачів.

Про це повідомило Укренерго в Telegram у вівторок, 17 грудня.

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Як зазначили в Укренерго, 18 грудня для побутових споживачів заходи обмеження споживання електроенергії вводити не будуть. Та все ж українців просять ощадливо користуватись електроенергією. Для промисловості обмеження будуть діяти.

"Для промисловості та бізнесу з 07:00 до 20:00 діятимуть графіки обмеження потужності", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Укренерго про обмеження енергоспоживання. Фото: скриншот

Нагадаємо, Велика Британія оголосила про термінове виділення Україні близько 42 млн євро. Ці кошти розраховані на підтримку української енергосистеми, а також найбільш вразливих категорій населення.

Юрій Корольчук заявив, що під час тривалих низьких температур повітря можливі обмеження електропостачання до 15 годин на добу.