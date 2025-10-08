Местные выборы во время войны — Рада приняла важное постановление

Будут ли местные выборы в октябре — Рада приняла постановление
Верховная Рада проголосовала за постановление № 14031 по обеспечению непрерывности работы местных советов и глав в условиях войны. Этим же документом откладывается проведение новых местных выборов до завершения военного положения.
Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк в среду, 8 октября.
Местные головы остаются на своих должностях до конца войны
То есть местных выборов в октябре 2025 года не будет. Такое решение поддержали 308 депутатов.
"Признана невозможность проведения местных выборов во время действия военного положения, поскольку нельзя гарантировать соблюдение демократических стандартов и безопасности участников процесса", — говорится в сообщении.
Таким образом, действующие местные головы остаются на своих должностях до проведения новых выборов после войны.
Ответственность за невозможность выборов, согласно этому постановлению, возлагается на государство-агрессора — Российскую Федерацию.
После завершения войны решение о новых местных выборах будет принято согласно Конституции, Избирательному кодексу и законам Украины.
