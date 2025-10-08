Видео
Україна
Будут ли местные выборы в октябре — Рада приняла постановление

Будут ли местные выборы в октябре — Рада приняла постановление

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 12:48
Местные выборы во время войны — Рада приняла важное постановление
Заседание парламента. Фото: пресс-служба ВРУ

Верховная Рада проголосовала за постановление № 14031 по обеспечению непрерывности работы местных советов и глав в условиях войны. Этим же документом откладывается проведение новых местных выборов до завершения военного положения.

Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк в среду, 8 октября.

Читайте также:
допис
Сообщение Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Местные головы остаются на своих должностях до конца войны

То есть местных выборов в октябре 2025 года не будет. Такое решение поддержали 308 депутатов.

"Признана невозможность проведения местных выборов во время действия военного положения, поскольку нельзя гарантировать соблюдение демократических стандартов и безопасности участников процесса", — говорится в сообщении.

Таким образом, действующие местные головы остаются на своих должностях до проведения новых выборов после войны.

Ответственность за невозможность выборов, согласно этому постановлению, возлагается на государство-агрессора — Российскую Федерацию.

После завершения войны решение о новых местных выборах будет принято согласно Конституции, Избирательному кодексу и законам Украины.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему Украина не может провести выборы во время войны.

А нардеп Алексей Гончаренко оценил, можно ли провести выборы через электронное голосование в "Дії".

Верховная Рада Ярослав Железняк выборы местные депутаты парламент
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
