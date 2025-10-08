Відео
Головна Новини дня Чи будуть місцеві вибори у жовтні — Рада ухвалила постанову

Чи будуть місцеві вибори у жовтні — Рада ухвалила постанову

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 12:48
Місцеві вибори під час війни — Рада ухвалила важливу постанову
Засідання парламенту. Фото: пресслужба ВРУ

Верховна Рада проголосувала за постанову № 14031 щодо забезпечення безперервності роботи місцевих рад і голів в умовах війни. Цим же документом відтерміновується проведення нових місцевих виборів до завершення воєнного стану.

Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк у середу, 8 жовтня.

допис
Допис Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Місцеві голови залишаються на своїх посадах до кінця війни

Тобто місцевих виборів у жовтні 2025 року не буде. Таке рішення підтримали 308 депутатів.

"Визнано неможливість проведення місцевих виборів під час дії воєнного стану, оскільки не можна гарантувати дотримання демократичних стандартів та безпеки учасників процесу", — йдеться в повідомленні.

Таким чином, чинні місцеві голови залишаються на своїх посадах до проведення нових виборів після війни.

Відповідальність за неможливість виборів, згідно з цією постановою, покладається на державу-агресора — Російську Федерацію.

Після завершення війни рішення про нові місцеві вибори буде ухвалене згідно з Конституцією, Виборчим кодексом і законами України.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розповів, чому Україна не може провести вибори під час війни.

А нардеп Олексій Гончаренко оцінив, чи можна провести вибори через електронне голосування в "Дії".

Верховна Рада Ярослав Железняк вибори місцеві депутати парламент
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
