Місцеві вибори під час війни — Рада ухвалила важливу постанову

Верховна Рада проголосувала за постанову № 14031 щодо забезпечення безперервності роботи місцевих рад і голів в умовах війни. Цим же документом відтерміновується проведення нових місцевих виборів до завершення воєнного стану.

Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк у середу, 8 жовтня.

Місцеві голови залишаються на своїх посадах до кінця війни

Тобто місцевих виборів у жовтні 2025 року не буде. Таке рішення підтримали 308 депутатів.

"Визнано неможливість проведення місцевих виборів під час дії воєнного стану, оскільки не можна гарантувати дотримання демократичних стандартів та безпеки учасників процесу", — йдеться в повідомленні.

Таким чином, чинні місцеві голови залишаються на своїх посадах до проведення нових виборів після війни.

Відповідальність за неможливість виборів, згідно з цією постановою, покладається на державу-агресора — Російську Федерацію.

Після завершення війни рішення про нові місцеві вибори буде ухвалене згідно з Конституцією, Виборчим кодексом і законами України.

