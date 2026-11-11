Херсон после деоккупации. Фото: Новини.LIVE

Четыре года назад, 11 ноября 2022 года, Вооруженные силы Украины освободили Херсон от российской оккупации. С начала полномасштабного вторжения в Херсонской области было зарегистрировано более 55 тысяч уголовных правонарушений. По этим категориям преступлений 1 999 лицам было предъявлено подозрение, а 819 человек были осуждены.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Офис Генерального прокурора в среду, 11 ноября.

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Сколько преступлений зарегистрировано в Херсонской области после деоккупации

11 ноября 2022 года украинские военные освободили Херсон. После деоккупации города правоохранители получили доступ к местам незаконного удержания гражданских лиц, провели следственные действия и собрали дополнительные показания и доказательства. Это позволило выявить новые эпизоды преступлений и расширить круг лиц, причастных к их совершению.

Расследование преступлений российской агрессии продолжается и спустя четыре года после освобождения города. Правоохранители продолжают документировать правонарушения, выявлять лиц, сотрудничавших с оккупационными властями, и привлекать виновных к ответственности. Также они работают над защитой прав детей и интересов государства.

Всего с начала полномасштабного вторжения в Херсонской области зарегистрировано более 55 тысяч уголовных правонарушений против мира, безопасности человечества и основ национальной безопасности Украины. По этим категориям преступлений 1 999 лицам было предъявлено подозрение, а 819 человек были осуждены.

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Более 52 тысяч зарегистрированных правонарушений касаются преступлений против мира и безопасности человечества. К этой категории относятся, в частности, военные преступления: умышленные нападения на гражданских лиц, незаконное лишение свободы, пытки, жестокое обращение и другие нарушения законов и обычаев войны.

По результатам расследований этих правонарушений о подозрении было сообщено 350 лицам. 88 из них были осуждены украинскими судами.

Еще более 3 тысяч зарегистрированных уголовных правонарушений относятся к преступлениям против основ национальной безопасности Украины. Речь идет о государственной измене, коллаборационистской деятельности и других формах содействия государству-агрессору.

В рамках этих производств о подозрении было сообщено 1 649 лицам, а 731 человек был осужден.

Сколько детей погибли и пострадали в Херсонской области

В результате российской агрессии в Херсонской области погибли 47 детей, ещё 365 получили ранения.

Одно из направлений работы ювенальных прокуроров — привлечение к ответственности лиц, принуждавших украинских детей учиться по российским образовательным стандартам. В суд направлены обвинительные акты в отношении 84 таких лиц.

Кроме того, прокуроры занимаются защитой прав детей, пострадавших от войны. В частности, речь идет об обеспечении их безопасности, доступа к образованию, медицинской помощи и психологической поддержке.

На сколько миллиардов гривен прокуратура защитила интересы государства

Отдельным направлением работы прокуратуры является защита экономических, земельных и имущественных интересов государства. В этой сфере прокуроры подали иски на общую сумму свыше 5,3 млрд грн.

Суды удовлетворили исковые требования на сумму 4,8 млрд грн. В то же время реально защитить интересы государства удалось на сумму 3,3 млрд грн.

В Офисе генерального прокурора уточнили, что приведенные показатели охватывают всю территорию Херсонской области с начала полномасштабного вторжения.

Об этих и других результатах работы прокуратуры в видеоматериале, приуроченном к четвертой годовщине освобождения Херсона, рассказывают руководители профильных управлений Херсонской областной прокуратуры.

Новини.LIVE сообщали, что 11 ноября 2022 года украинские военные освободили Херсон после более чем восьми месяцев российской оккупации. Во время отступления российские войска взорвали Антоновский мост, а жители Херсона встречали украинских защитников на площади Свободы с флагами и словами благодарности. После деоккупации в городе начались стабилизационные мероприятия и разминирование, однако левобережье Херсонской области осталось под российской оккупацией.

Новини.LIVE писали, что несмотря на постоянные российские обстрелы, в Херсоне остаются около 65 тысяч жителей. Городские власти продолжают эвакуацию людей из опасных районов, восстанавливают поврежденную инфраструктуру и помогают гражданским лицам. К осенне-зимнему периоду в общине подготовили 255 укрытий и 35 пунктов стойкости.