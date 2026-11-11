Поврежденное здание в Херсоне. Фото: facebook.com/miskrada.ks

11 ноября этого года исполняется четыре года с тех пор, как украинские военные освободили Херсон после восьми месяцев российской оккупации. Начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько рассказал о ситуации в общине, помощи гражданскому населению, эвакуации из опасных районов и подготовке города к осенне-зимнему периоду. Также он вспомнил о дне деоккупации и поблагодарил военных, вернувших город под контроль Украины.

Об этом Шанько рассказал в эфире программы Ранок.LIVE.

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Россия атакует жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру Херсона

По словам Ярослава Шанько, российские войска обстреливают жилые кварталы, гражданский транспорт и медицинские учреждения. Городские власти продолжают восстанавливать поврежденные объекты, поддерживать работу критически важной инфраструктуры и помогать жителям.

"Враг пытается сделать жизнь в Херсоне невыносимой, запугать людей и заставить их покинуть родные дома. Но Херсон живет, несмотря на постоянную опасность, здесь проживает около 65 тысяч человек", — сказал начальник Херсонской ГВА.

Как проходит эвакуация из Херсона

Эвакуация жителей громады продолжается постоянно. В то же время резкого увеличения количества желающих уехать пока не наблюдается.

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Людей из опасных районов доставляют в транзитные центры. Там работают социальные работники и междисциплинарные команды. Они оценивают потребности эвакуированных и оказывают им первую помощь.

При необходимости людям также помогают найти временное жилье. Разместиться они могут в самой громаде, в других населенных пунктах Херсонской области или в других областях Украины.

В Херсоне подготовлено 255 укрытий и 35 пунктов стойкости

Особое внимание городские власти уделяют подготовке к осенне-зимнему периоду. По словам Шанько, в громаде учитывают риск новых российских ударов по объектам критической инфраструктуры.

Совместно с партнерами подготовлено 255 простейших укрытий. При необходимости там можно развернуть пункты обогрева.

Также в громаде работают 35 пунктов стойкости. Там жители могут зарядить телефоны и другие гаджеты, получить гуманитарную помощь или переночевать.

Кроме того, городские власти работают над альтернативными источниками питания для объектов критической инфраструктуры. Это должно помочь обеспечить их работу в случае перебоев с электроснабжением.

Четвертая годовщина освобождения Херсона

Шанко напомнил, что 11 ноября 2022 года город вернулся под украинский флаг. Тогда тысячи херсонцев вышли на улицы, встречали украинских военных, обнимали их и праздновали освобождение.

"Этот день доказал, что Херсон был, есть и всегда будет украинским", — подчеркнул он.

Также Ярослав Шанько поблагодарил Силы обороны Украины за освобождение города и почтил память погибших, отдавших жизнь за свободу страны.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что из-за серьезных повреждений местной ТЭЦ, вызванных российскими ударами, Херсон может столкнуться с проблемами централизованного отопления зимой. Власти рассматривают альтернативные способы обогрева домов, в частности электрические обогреватели, а также привлекают помощь международных партнеров.

Также Новини.LIVE писали о том, что после гуманитарного перемирия в Олешках российские войска усилили атаки на Херсон и другие населенные пункты правобережной Херсонщины. По словам руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, оккупанты использовали паузу для ротации подразделений и переброски вооружения и беспилотников. Интенсивность атак российских дронов после этого возросла как минимум в два-три раза.