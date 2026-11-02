ОГА: Херсон может остаться без централизованного отопления зимой
Жители Херсона могут остаться без централизованного отопления этой зимой из-за разрушения местной ТЭЦ в результате российских обстрелов. Восстановление теплоснабжения будет зависеть от ситуации с безопасностью и возможности отремонтировать поврежденные мощности. Среди альтернатив рассматривают электрические обогреватели и помощь международных партнеров.
Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал заместитель председателя Херсонской областной государственной администрации Александр Толоконников.
В каком состоянии находится Херсонская ТЭЦ
По словам чиновника, Херсонская ТЭЦ почти разрушена в результате российских обстрелов. В то же время система централизованного теплоснабжения в городе готова к подаче тепла, однако не хватает генерирующих мощностей.
"Но, конечно, это правда, Херсонская ТЭЦ почти разрушена. Но если бы у нас была возможность хоть немного восстановить её, то, возможно, мы могли бы подавать тепло", — отметил Толоконников.
Он добавил, что возможность возобновления теплоснабжения будет зависеть от обстановки в сфере безопасности. Чиновник напомнил, что прошлой зимой российские войска массированно обстреливали теплогенерирующие предприятия и критически важную инфраструктуру.
"И, конечно, если это позволит обстановка с безопасностью, система полностью готова к подаче тепла, а вот с теплогенерирующими предприятиями действительно есть проблема. Но, опять же, всё зависит от того, сможем ли мы в такой обстановке безопасности возобновить подачу тепла и когда это произойдёт, ведь в прошлом году россияне начали обстреливать по 100 снарядов именно теплогенерирующие предприятия и критически важную инфраструктуру, и мы были вынуждены прекратить подачу тепла", — рассказал заместитель председателя ОГА.
Как планируют отапливать дома в Херсоне
Если восстановить централизованное отопление не удастся, в городе будут рассматривать альтернативные способы обогрева. В частности, речь идет об электрическом отоплении и обеспечении жителей калориферами.
"Также есть возможность отопления за счет электроэнергии, потому что в прошлом году в Херсоне также не было отключений централизованного отопления, ну и все-таки мы — более тёплый регион", — пояснил Толоконников.
Он также отметил, что областная администрация планирует обращаться к международным партнерам, чтобы те помогали жителям со средствами обогрева.
"Ну, а в прошлом году передавали и эти электрические обогреватели, и от "Нафтогаза", так что мы будем продолжать обращаться к нашим партнерам, чтобы они также поддерживали наших людей", — сказал чиновник.
Кроме того, Толоконников призвал жителей по возможности выезжать из Херсона, чтобы снизить риски для их безопасности.
Также Новини.LIVE сообщали 1 ноября, что режим прекращения огня в районе временно оккупированных Олешек в Херсонской области официально завершился. Гуманитарная пауза длилась с 27 октября по 1 ноября. За это время из города удалось эвакуировать почти 800 человек и доставить гуманитарную помощь.
Кроме того, Новини.LIVE писали, что в Херсонской областной военной администрации предупреждали о возможном усилении российских обстрелов после завершения перемирия. В регионе ожидали, что оккупанты могут активизировать атаки после возобновления боевых действий.