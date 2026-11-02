Чоловік з дітьми у Херсоні. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Жителі Херсона можуть залишитися без централізованого опалення цієї зими через руйнування місцевої ТЕЦ російськими обстрілами. Відновлення теплопостачання залежатиме від безпекової ситуації та можливості відремонтувати пошкоджені потужності. Серед альтернатив розглядають електричні обігрівачі та допомогу міжнародних партнерів.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Толоконніков.

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У якому стані перебуває Херсонська ТЕЦ

За словами посадовця, Херсонська ТЕЦ майже зруйнована внаслідок російських обстрілів. Водночас система централізованого теплопостачання в місті готова до подачі тепла, однак бракує генеруючих потужностей.

"Але, звичайно, це правда, Херсонська ТЕЦ майже зруйнована. Але якби була б нам така нагода її трошки відновити, то, можливо, ми могли б подавати тепло", — зазначив Толоконніков.

Він додав, що можливість відновлення теплопостачання залежатиме від безпекової ситуації. Посадовець нагадав, що минулої зими російські війська масовано обстрілювали теплогенеруючі підприємства та критичну інфраструктуру.

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"І, звичайно, якщо це буде дозволяти безпекову ситуацію, система вся готова до подачі тепла, а от з генеруючими підприємствами дійсно є проблема. Але, знову-таки, виходить з того, чи зможемо в такій безпековій ситуації відновити, і чи коли відновимо, як в минулому році росіяни по 100 снарядів почали обстрілювати саме теплогенеруючі підприємства та критичну інфраструктуру, і ми були вимушені припинити подачу тепла", — розповів заступник голови ОДА.

Як планують обігрівати будинки в Херсоні

Якщо відновити централізоване опалення не вдасться, в місті розглядатимуть альтернативні способи обігріву. Зокрема, йдеться про електричне опалення та забезпечення жителів калориферами.

"Також є можливість опалювання електропостачанням, тому що в минулому році також не було відключень централізованих Херсонів, ну і все ж таки, ми більш теплий регіон", — пояснив Толоконніков.

Він також зазначив, що обласна адміністрація планує звертатися до міжнародних партнерів, щоб ті допомагали жителям із засобами обігріву.

"Ну, а в минулому році передавали і калорифери ці електричні, і від Нафтогаз, то ми будемо продовжувати звертатися до наших партнерів, щоб також підтримували наших людей", — сказав посадовець.

Крім того, Толоконніков закликав жителів за можливості виїжджати з Херсона, щоб зменшити ризики для їхньої безпеки.

Також Новини.LIVE повідомляли 1 листопада, що режим припинення вогню в районі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині офіційно завершився. Гуманітарна пауза тривала з 27 жовтня до 1 листопада. За цей час із міста вдалося евакуювати майже 800 людей і доставити гуманітарну допомогу.

Крім того, Новини.LIVE писали, що в Херсонській обласній військовій адміністрації попереджали про можливе посилення російських обстрілів після завершення перемир'я. У регіоні очікували, що окупанти можуть активізувати атаки після відновлення бойових дій.