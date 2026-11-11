Пошкоджена будівля в Херсоні. Фото: facebook.com/miskrada.ks

11 листопада цього року минає чотири роки відтоді, як українські військові звільнили Херсон після восьми місяців російської окупації. Начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько розповів про ситуацію в громаді, допомогу цивільним, евакуацію з небезпечних районів та підготовку міста до осінньо-зимового періоду. Також він згадав день деокупації та подякував військовим, які повернули місто під контроль України.

Про це Шанько розповів в ефірі Ранок.LIVE.

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Росія атакує житлові квартали та цивільну інфраструктуру Херсона

За словами Ярослава Шанька, російські війська обстрілюють житлові квартали, цивільний транспорт і заклади охорони здоров'я. Міська влада продовжує відновлювати пошкоджені об'єкти, підтримувати роботу критичної інфраструктури та допомагати жителям.

"Ворог намагається зробити життя в Херсоні нестерпним, злякати людей і змусити залишити рідні домівки. Але Херсон живе, попри постійну небезпеку, тут живе близько 65 тисяч людей", — сказав начальник Херсонської МВА.

Як відбувається евакуація з Херсона

Евакуація жителів громади триває постійно. Водночас різкого збільшення кількості охочих виїхати наразі немає.

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Людей із небезпечних районів доправляють до транзитних центрів. Там працюють соціальні працівники та мультидисциплінарні команди. Вони оцінюють потреби евакуйованих і надають їм першочергову допомогу.

За потреби людям також допомагають знайти тимчасове житло. Розміститися вони можуть у самій громаді, в інших населених пунктах Херсонщини або в інших областях України.

У Херсоні підготували 255 укриттів і 35 пунктів незламності

Окрему увагу міська влада приділяє підготовці до осінньо-зимового періоду. За словами Шанька, у громаді враховують ризик нових російських ударів по об'єктах критичної інфраструктури.

Разом із партнерами підготували 255 найпростіших укриттів. За потреби там можна розгорнути пункти обігріву.

Також у громаді працюють 35 пунктів незламності. Там жителі можуть зарядити телефони та інші гаджети, отримати гуманітарну допомогу або переночувати.

Крім того, міська влада працює над альтернативними джерелами живлення для об'єктів критичної інфраструктури. Це має допомогти забезпечити їхню роботу в разі перебоїв з електропостачанням.

Четверта річниця звільнення Херсона

Шанько нагадав, що 11 листопада 2022 року місто повернулося під український прапор. Тоді тисячі херсонців вийшли на вулиці, зустрічали українських військових, обіймали їх і святкували звільнення.

"Цей день довів, що Херсон був, є і буде завжди українським", — наголосив він.

Також Ярослав Шанько подякував Силам оборони України за звільнення міста та вшанував пам'ять загиблих, які віддали життя за свободу країни.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що через серйозні пошкодження місцевої ТЕЦ, спричинені російськими ударами, Херсон може зіткнутися з проблемами централізованого опалення взимку. Влада розглядає альтернативні способи обігріву осель, зокрема електричні обігрівачі, а також залучає допомогу міжнародних партнерів.

Також Новини.LIVE писали про те, що після гуманітарного перемир'я в Олешках російські війська посилили атаки на Херсон та інші населені пункти правобережної Херсонщини. За словами керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, окупанти використали паузу для ротації підрозділів і перекидання озброєння та безпілотників. Інтенсивність атак російських дронів після цього зросла щонайменше у два-три рази.