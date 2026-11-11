Буданов напомнил об освобождении Херсона от российской оккупации

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Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов 11 ноября напомнил об освобождении Херсона от российских оккупантов в 2022 году. Он отметил, что город находился под российской оккупацией 254 дня — с 2 марта. В течение этого времени местные жители оказывали сопротивление, несмотря на репрессии, похищения и пытки. Буданов также подчеркнул, что деоккупация Херсона стала результатом совместных усилий Сил безопасности и обороны Украины, а город остается неотъемлемой частью украинского государства.

Об этом Буданов сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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