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Головна Новини дня Буданов звернувся до українців у річницю звільнення Херсона

Буданов звернувся до українців у річницю звільнення Херсона

Ua ru
11 листопада 2026 12:43
Буданов нагадав про звільнення Херсона від російської окупації
Термінова новина

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов 11 листопада нагадав про звільнення Херсона від російських окупантів у 2022 році. Він зазначив, що місто перебувало під російською окупацією 254 дні — з 2 березня. Упродовж цього часу місцеві жителі чинили спротив попри репресії, викрадення та катування. Буданов також наголосив, що деокупація Херсона стала результатом спільних зусиль Сил безпеки та оборони України, а місто залишається невіддільною частиною української держави.

Про це Буданов повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE

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Автор:
Юлія Шепілова

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