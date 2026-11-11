Буданов нагадав про звільнення Херсона від російської окупації

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Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов 11 листопада нагадав про звільнення Херсона від російських окупантів у 2022 році. Він зазначив, що місто перебувало під російською окупацією 254 дні — з 2 березня. Упродовж цього часу місцеві жителі чинили спротив попри репресії, викрадення та катування. Буданов також наголосив, що деокупація Херсона стала результатом спільних зусиль Сил безпеки та оборони України, а місто залишається невіддільною частиною української держави.

Про це Буданов повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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