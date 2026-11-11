Херсон після деокупації. Фото: Новини.LIVE

Чотири роки тому, 11 листопада 2022 року, Збройні сили України звільнили Херсон від російської окупації. Від початку повномасштабного вторгнення на Херсонщині зареєстрували понад 55 тисяч кримінальних правопорушень. За цими категоріями злочинів 1 999 особам повідомили про підозру, а 819 людей засудили.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Офіс Генерального прокурора у середу, 11 листопада.

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Скільки злочинів зареєстрували на Херсонщині після деокупації

11 листопада 2022 року українські військові звільнили Херсон. Після деокупації міста правоохоронці отримали доступ до місць незаконного утримання цивільних, провели слідчі дії та зібрали додаткові свідчення й докази. Це дозволило встановити нові епізоди злочинів і розширити коло осіб, причетних до їх вчинення.

Розслідування злочинів російської агресії триває і через чотири роки після звільнення міста. Правоохоронці продовжують документувати правопорушення, встановлювати осіб, які співпрацювали з окупаційною владою, та притягувати винних до відповідальності. Також вони працюють над захистом прав дітей та інтересів держави.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення на Херсонщині зареєстрували понад 55 тисяч кримінальних правопорушень проти миру, безпеки людства та основ національної безпеки України. За цими категоріями злочинів 1 999 особам повідомили про підозру, а 819 осіб засудили.

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Воєнні злочини та колабораційна діяльність: статистика

Понад 52 тисячі зареєстрованих правопорушень стосуються злочинів проти миру та безпеки людства. До цієї категорії належать, зокрема, воєнні злочини: умисні напади на цивільних, незаконне позбавлення волі, катування, жорстоке поводження та інші порушення законів і звичаїв війни.

За результатами розслідувань цих правопорушень про підозру повідомили 350 особам. 88 із них засудили українські суди.

Ще понад 3 тисячі зареєстрованих кримінальних правопорушень належать до злочинів проти основ національної безпеки України. Йдеться про державну зраду, колабораційну діяльність та інші форми сприяння державі-агресору.

У межах цих проваджень про підозру повідомили 1 649 особам, а 731 людину засудили.

Скільки дітей загинули та постраждали на Херсонщині

Внаслідок російської агресії на Херсонщині загинули 47 дітей, ще 365 отримали поранення.

Один із напрямів роботи ювенальних прокурорів — притягнення до відповідальності осіб, які примушували українських дітей навчатися за російськими освітніми стандартами. До суду скерували обвинувальні акти щодо 84 таких осіб.

Крім того, прокурори займаються захистом прав дітей, які постраждали від війни. Зокрема, йдеться про забезпечення їхньої безпеки, доступу до освіти, медичної допомоги та психологічної підтримки.

На скільки мільярдів гривень прокуратура захистила інтереси держави

Окремим напрямом роботи прокуратури є захист економічних, земельних та майнових інтересів держави. У цій сфері прокурори заявили позови на загальну суму понад 5,3 млрд грн.

Суди задовольнили позовні вимоги на 4,8 млрд грн. Водночас реально захистити інтереси держави вдалося на 3,3 млрд грн.

В Офісі генерального прокурора уточнили, що наведені показники охоплюють усю територію Херсонської області від початку повномасштабного вторгнення.

Про ці та інші результати роботи прокуратури у відеоматеріалі до четвертої річниці звільнення Херсона розповідають керівники профільних управлінь Херсонської обласної прокуратури.

Новини.LIVE інформували, що 11 листопада 2022 року українські військові звільнили Херсон після понад восьми місяців російської окупації. Під час відступу російські війська підірвали Антонівський міст, а херсонці зустрічали українських захисників на площі Свободи з прапорами та словами вдячності. Після деокупації в місті розпочалися стабілізаційні заходи й розмінування, однак лівобережжя Херсонщини залишилося під російською окупацією.

Новини.LIVE писали, що попри постійні російські обстріли, у Херсоні залишаються близько 65 тисяч жителів. Міська влада продовжує евакуацію людей із небезпечних районів, відновлює пошкоджену інфраструктуру та допомагає цивільним. До осінньо-зимового періоду в громаді підготували 255 укриттів і 35 пунктів незламності.