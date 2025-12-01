Видео
Чернышов прибыл в Апелляционный суд — детали

Чернышов прибыл в Апелляционный суд — детали

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 15:31
Алексей Чернышов — политик прибыл в Апелляционный суд
Бывший вице-премьер Алексей Чернышов. Фото: РБК-Украина

Бывший вице-премьер Алексей Чернышов 1 декабря прибыл в Апелляционный суд. Сегодня рассматривается его жалоба на меру пресечения.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE из зала суда.

Заседание суда по делу Чернышова

Отметим, Алексея Чернышова взяли под стражу на два месяца по делу о коррупции в энергетике. Суд назначил ему залог в размере 51,6 млн грн.

Однако политик отрицает все обвинения и назвал подозрение "необоснованным и пустым". По его мнению, "оно основывается только на разговорах других лиц".

Напомним, 19 ноября за Чернышева внесли залог. В ближайшее время должны освободить из-под стражи.

Кроме того, он обжаловал меру пресечения по делу "Энергоатома". По его словам, он не причастен к коррупционным махинациям.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
