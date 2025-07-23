Екатерина Черногоренко уволилась с должности заместителя министра обороны

Черногоренко покидает пост заместителя министра обороны
Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко уходит со своей должности. Она занимала ее в течение двух лет.
Об увольнении чиновница сообщила в X 23 июля.
Екатерина Черногоренко уволилась из Минобороны
В своих соцсетях уже бывшая заместитель министра обороны отметила, что работа на должности была для нее важным карьерным шагом.
"Почти два года имела честь возглавлять направление цифровизации. Самая сложная и ответственная работа в моей жизни. Крутая команда, которая не боялась никаких вызовов, генерировала новые идеи, воплощала совершенно другой подход в трансформацию сервисов. Мы не цифровизировали хаос. Мы создавали инструменты, усиливающие оборону, дающие эффективность, человечность и свободу выбора", — написала Черногоренко.
В должности заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко отвечала, в частности, за запуск приложений "Резерв+" и "Армия+".
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