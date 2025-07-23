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Главная Новости дня Черногоренко покидает пост заместителя министра обороны

Черногоренко покидает пост заместителя министра обороны

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 14:55
Екатерина Черногоренко уволилась с должности заместителя министра обороны
Екатерина Черногоренко. Фото: x.com/k_chernohorenko

Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко уходит со своей должности. Она занимала ее в течение двух лет.

Об увольнении чиновница сообщила в X 23 июля.

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В своих соцсетях уже бывшая заместитель министра обороны отметила, что работа на должности была для нее важным карьерным шагом.

"Почти два года имела честь возглавлять направление цифровизации. Самая сложная и ответственная работа в моей жизни. Крутая команда, которая не боялась никаких вызовов, генерировала новые идеи, воплощала совершенно другой подход в трансформацию сервисов. Мы не цифровизировали хаос. Мы создавали инструменты, усиливающие оборону, дающие эффективность, человечность и свободу выбора", — написала Черногоренко.

Катерина Черногоренко звільнилася
Сообщение Екатерины Черногоренко. Фото: скриншот

В должности заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко отвечала, в частности, за запуск приложений "Резерв+" и "Армия+".

Ранее стало известно, кого Владимир Зеленский назначил на должности новых послов Украины.

А также президент поставил ключевые задачей перед Минобороны, которое возглавил Денис Шмыгаль.

Минобороны увольнение кадровые изменения должность министр
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
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