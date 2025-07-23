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Черногоренко залишає посаду заступниці міністра оборони

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 14:55
Катерина Черногоренко звільнилася з посади заступниці міністра оборони
Катерина Черногоренко. Фото: x.com/k_chernohorenko

Заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко йде зі своєї посади. Вона обіймала її протягом двох років.

Про звільнення посадовиця повідомила у X 23 липня.

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Катерина Черногоренко звільнилася з Міноборони

У своїх соцмережах вже колишня заступниця міністра оборони відзначила, що робота на посаді була для неї важливим кар'єрним кроком.

"Майже два роки мала честь очолювати напрям цифровізації. Найскладніша і найвідповідальніша робота в моєму житті. Найкрутіша команда, яка не боялась жодних викликів, генерувала нові ідеї, втілювала абсолютно інший підхід у трансформацію сервісів. Ми не цифровізували хаосу. Ми створювали інструменти, що підсилюють оборону, дають ефективність, людяність і свободу вибору", — написала Черногоренко.

Катерина Черногоренко звільнилася
Допис Катерини Черногоренко. Фото: скриншот

На посаді заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко відповідала, зокрема, за запуск застосунків "Резерв+" та "Армія+".

Раніше стало відомо, кого Володимир Зеленський призначив на посади нових послів України.

А також президент поставив ключові завданням перед Міноборони, яке очолив Денис Шмигаль.

Міноборони звільнення кадрові зміни посада міністр
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
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