Израиль ударил по больнице, где в подземном бункере мог находиться очередной лидер ХАМАС

Лидер ХАМАС в Газе Мухаммед Синвар. Фото: разведка Армия обороны Израиля.

Лидер ХАМАС Мухаммад Синвар стал мишенью удара Армии обороны Израиля по больнице в Газе. По данным источников в Министерстве обороны, целью израильского авиаудара по Европейской больнице на юге Газы был именно он, однако судьба Синвара пока неизвестна.

Об этом пишет The Times of Israel.

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Что известно на данный момент

Источники журналистов утверждают, что удар был нанесен по подземному командному центру под медицинским центром в Хан-Юнисе. Палестинские СМИ сообщают о четырех погибших, пока без упоминания о Синваре.

Синвар является высокопоставленным военным командиром ХАМАС и младшим братом бывшего лидера ХАМАС в Газе Яхьи Синвара. После убийства главнокомандующего ХАМАС Мухаммеда Дейфа, Мухаммед Синвар возглавил военное крыло террористической группировки.

Позже, после того, как его старшего брата убили войска Армии обороны Израиля, он стал фактическим лидером террористической группировки в секторе Газа. Израильские чиновники назвали Мухаммеда Синвара упрямым в переговорах по освобождению заложников.

Ранее сообщалось, что власти Израиля приготовились к захвату всей территории Сектора Газа. Военно-политическое руководство страны уже одобрило план "усиления и расширения" операции.

Также мы сообщали, что Израиль не исключает возможность ударов по ядерным объектам Ирана. Такие атаки могут быть в ближайшие месяцы.