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Чергового лідера ХАМАС могли ліквідувати — Ізраїль вдарив по Газі

14 травня 2025 00:51
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Ізраїль вдарив по лікарні, де у підземному бункері міг знаходитись черговий лідер ХАМАС
Лідер ХАМАС у Газі Мухаммед Сінвар. Фото: розвідка Армія оборони Ізраеля.
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Лідер ХАМАС Мухаммад Сінвар став мішенню удару Армії оборони Ізраїлю по лікарні в Газі. За даними джерел у Міністерстві оборони, метою ізраїльського авіаудару по Європейській лікарні на півдні Гази був саме він, проте доля Сінвара поки невідома.

Про це пише The Times of Israel.

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Що відомо на цей момент

Джерела журналістів стверджують, що удар був завданий по підземному командному центрі під медичним центром у Хан-Юнісі. Палестинські ЗМІ повідомляють про чотирьох загиблих, поки що без згадки про Сінвар.

Сінвар є високопоставленим військовим командиром ХАМАС і молодшим братом колишнього лідера ХАМАС у Газі Ях'ї Сінвара. Після вбивства головнокомандувача ХАМАС Мухаммеда Дейфа, Мухаммед Сінвар очолив військове крило терористичного угруповання.

Пізніше, після того, як його старшого брата вбили війська Армії оборони Ізраїлю, він став фактичним лідером терористичного угруповання в секторі Газа. Ізраїльські чиновники назвали Мухаммеда Сінвара впертим у переговорах щодо звільнення заручників.

Раніше повідомлялось, що влада Ізраїлю приготувалася до захоплення всієї території Сектора Гази. Військово-політичне керівництво країни вже схвалило план "посилення і розширення" операції.

Також ми повідомляли, що Ізраїль не виключає можливість ударів по ядерних об'єктах Ірану. Такі атаки можуть бути найближчими місяцями.

Ізраїль Сектор Гази ХАМАС війна атака
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