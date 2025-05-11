ХАМАС готується до звільнення ізраїльського заручника Едана Александера

Ізраїльські військові. Фото: The Times of Israel

Питання щодо звільнення ізраїльського солдата Едана Александера майже узгоджено. Наразі він єдиний заручник, який має американське громадянство й досі утримується в Газі.

За інформацією The Time of Israel, про це представники ХАМАС повідомили журналістам Qarari Al-Araby.

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Арабський посадовець розповів виданню, що ХАМАС намагається звільнити Александера до приїзду Дональда Трампа, який планує відвідати регіон найближчого тижня. Незабаром цю інформацію підтвердили представники руху.

Едан Александер. Фото: dnevnik.hr

За інформацією офісу прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, США повідомили, що ХАМАС звільнить Едана Александера "без будь-якої компенсації чи умов" і як жест доброї волі до Штатів.

"США повідомили Ізраїлю, що цей крок, як очікується, призведе до переговорів щодо звільнення додаткових заручників на основі початкової угоди Віткоффа, яку Ізраїль вже ухвалив", — йдеться в заяві.

Нагадаємо, влада Ізраїля планує захопити всю територію Сектора Гази. Масштабний наступ може розпочатися після візиту Дональда Трампа до країн Перської затоки.

Також ми повідомляли, що Ізраїль розширює військову операцію в Секторі Гази. Метою наступу є повернення заручників.