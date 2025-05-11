ХАМАС готується до звільнення ізраїльського заручника Едана Александера

ХАМАС готовий звільнити ізраїльського солдата Едана Александера
Питання щодо звільнення ізраїльського солдата Едана Александера майже узгоджено. Наразі він єдиний заручник, який має американське громадянство й досі утримується в Газі.
За інформацією The Time of Israel, про це представники ХАМАС повідомили журналістам Qarari Al-Araby.
Звільнення ізраїльсько-американського заручника
Арабський посадовець розповів виданню, що ХАМАС намагається звільнити Александера до приїзду Дональда Трампа, який планує відвідати регіон найближчого тижня. Незабаром цю інформацію підтвердили представники руху.
За інформацією офісу прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, США повідомили, що ХАМАС звільнить Едана Александера "без будь-якої компенсації чи умов" і як жест доброї волі до Штатів.
"США повідомили Ізраїлю, що цей крок, як очікується, призведе до переговорів щодо звільнення додаткових заручників на основі початкової угоди Віткоффа, яку Ізраїль вже ухвалив", — йдеться в заяві.
Нагадаємо, влада Ізраїля планує захопити всю територію Сектора Гази. Масштабний наступ може розпочатися після візиту Дональда Трампа до країн Перської затоки.
Також ми повідомляли, що Ізраїль розширює військову операцію в Секторі Гази. Метою наступу є повернення заручників.
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