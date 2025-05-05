Ізраїль розширить військову операцію в секторі Гази, — The Times of Israel

Ізраїль посилить наступ у секторі Газа для повернення заручників
Ізраїль готується до розширення військової операції в секторі Гази. Метою наступу є повернення заручників. Задля цього планують скликати десятки тисяч резервістів.
Про це з посиланням на начальника штабу Армії оборони Ізраїля Еяла Заміра повідомляє The Times of Israel.
Наступ у секторі Гази
"На цьому тижні ми відправляємо десятки тисяч наказів нашим резервістам про посилення й розширення наших дій у секторі Гази. Ми посилюємо тиск, щоб повернути наших людей", — заявив Замір.
Також він додав, що ЦАХАЛ діятиме в додаткових районах. У планах знищення як наземної, так і підземної інфраструктури ХАМАС.
Нагадаємо, на початку травня Ізраїль підтвердив, що завдав авіаудару біля президентського палацу в Дамаску. Ізраїльські посадовці наголосили, що не допустять перекидання сирійських військ у південні райони Дамаску.
Також ми повідомляли, що Ізраїль не виключає можливість ударів по ядерних об'єктах Ірану. Такі атаки можуть бути найближчими місяцями.
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