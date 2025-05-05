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Израиль усилит наступление в секторе Газа для возврата заложников

5 мая 2025 00:05
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Израиль расширит военную операцию в секторе Газа, — The Times of Israel
Израильский военный. Фото иллюстративное: euronews.com
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Израиль готовится к расширению военной операции в секторе Газа. Целью наступления является возвращение заложников. Для этого планируют созвать десятки тысяч резервистов.

Об этом со ссылкой на начальника штаба Армии обороны Израиля Эяла Замира сообщает The Times of Israel.

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Наступление в секторе Газа

"На этой неделе мы отправляем десятки тысяч приказов нашим резервистам об усилении и расширении наших действий в секторе Газа. Мы усиливаем давление, чтобы вернуть наших людей", — заявил Замир.

Также он добавил, что ЦАХАЛ будет действовать в дополнительных районах. В планах уничтожение как наземной, так и подземной инфраструктуры ХАМАС.

Напомним, в начале мая Израиль подтвердил, что нанес авиаудар возле президентского дворца в Дамаске. Израильские чиновники отметили, что не допустят переброски сирийских войск в южные районы Дамаска.

Также мы сообщали, что Израиль не исключает возможность ударов по ядерным объектам Ирана. Такие атаки могут быть в ближайшие месяцы.

Израиль война Сектор Газа заложники ХАМАС
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