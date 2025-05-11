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ХАМАС готов освободить израильского солдата Эдана Александера

11 мая 2025 23:48
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
ХАМАС готовится к освобождению израильского заложника Эдана Александера
Израильские военные. Фото: The Times of Israel
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Вопрос об освобождении израильского солдата Эдана Александера почти согласован. Сейчас он единственный заложник, который имеет американское гражданство и до сих пор удерживается в Газе.

По информации The Time of Israel, об этом представители ХАМАС сообщили журналистам Qarari Al-Araby.

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Арабский чиновник рассказал изданию, что ХАМАС пытается освободить Александера до приезда Дональда Трампа, который планирует посетить регион на ближайшей неделе. Вскоре эту информацию подтвердили представители движения.

Эдан Александер.
Эдан Александер. Фото: dnevnik.hr

По информации офиса премьер-министра Биньямина Нетаньяху, США сообщили, что ХАМАС освободит Эдана Александера "без всякой компенсации или условий" и как жест доброй воли в Штаты.

"США сообщили Израилю, что этот шаг, как ожидается, приведет к переговорам касательно освобождения дополнительных заложников на основе первоначального соглашения Виткоффа, которое Израиль уже принял", — говорится в заявлении.

Напомним, власти Израиля планируют захватить всю территорию Сектора Газа. Масштабное наступление может начаться после визита Дональда Трампа в страны Персидского залива.

Также мы сообщали, что Израиль расширяет военную операцию в Секторе Газа. Целью наступления является возвращение заложников.

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