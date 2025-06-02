Переговоры в Стамбуле - Зеленский заявил Петтери Орпо, что ждет результата

Встреча украинской и финской делегации. Фото: ОП

В понедельник, 2 июня, в Вильнюсе прошла важная встреча между представителями Украины и Премьер-министром Финляндии Петтери Орпо. Ключевыми темами переговоров стали вопросы оборонной поддержки Украины, сотрудничества в рамках коалиции укрытий, а также европейской интеграции.

Об этом сообщил Президент Украины Володомир Зеленский в Telegram.

Реклама

Читайте также:

О чем общались Зеленский и Петтери Орпо

Особое внимание уделили инвестициям в отечественное производство вооружения и налаживанию совместного производства.

Украинская сторона представила проект "Линия дронов", который уже продемонстрировал свою эффективность на поле боя. Участники обсудили возможности его масштабирования.

Не оставили без внимания и дипломатические усилия. В частности, были высказаны ожидания от нынешней встречи в Стамбуле — по достижению реального прогресса в вопросе прекращения огня, обмена пленными, возвращения незаконно вывезенных детей и организации встречи на уровне лидеров.

"Спасибо Премьер-министру Петтери Орпо, народу Финляндии за всю оказанную поддержку. Ценим ваш вклад", — добавил Зеленский.

Напомним, что в Стамбуле в понедельник, 2 июня, состоялась встреча представителей украинской и российской делегаций. Начало переговоров задержалось почти на два часа позже запланированного времени.

Также сообщалось, что Умеров провел переговоры с главой турецкой делегации на встрече с представителями России — Хаканом Фиданом.