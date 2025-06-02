Переговори України та Росії розпочалися — подробиці

Переговори української та російської делегацій у Стамбулі. Фото: Міноборони України

У Стамбулі розпочалася зустріч між українською та російською делегаціями в понеділок, 2 червня. Переговори стартували майже на дві години пізніше, ніж планувалося.

Відео початку зустрічі оприлюднило українське МЗС у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Розпочалися переговори України та РФ

У відомстві зазначили, що зустріч між Україною та РФ відбувається в присутності турецької сторони.

Водночас у МЗС Туреччини оприлюднили список представників Туреччини, України та Росії на зустрічі в Стамбулі. Зокрема, до турецької делегації увійшли міністр закордонних справ Хакан Фідан, начальник Генерального штабу генерал Метін Гюрак та директор MIT Ібрагім Калін.

Делегації на переговорах у Стамбулі. Фото: Міноборони України

Україну представляють:

Міністр оборони Рустем Умеров

Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця

Заступник голови Служби безпеки України Олександр Поклад

Перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України Олег Луговський

Від Росії до Стамбулу прибули такі особи:

Помічник правителя Російської Федерації Володимир Мединський

Заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін

Заступник міністра оборони РФ Олександр Фомін

Керівник ГРУ РФ Ігор Костюков

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський відповів, чого очікує від переговорів у Стамбулі. Однак український лідер сумнівається в серйозності намірів РФ на перемовинах.

Також ми повідомляли, що Умєров зустрівся з очільником турецької делегації на зустрічі з Росією Хаканом Фіданом.