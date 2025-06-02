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У Стамбулі стартували переговори України та Росії — відео

2 червня 2025 14:47
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Переговори України та Росії розпочалися — подробиці
Переговори української та російської делегацій у Стамбулі. Фото: Міноборони України
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

У Стамбулі розпочалася зустріч між українською та російською делегаціями в понеділок, 2 червня. Переговори стартували майже на дві години пізніше, ніж планувалося.

Відео початку зустрічі оприлюднило українське МЗС у Telegram.

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У відомстві зазначили, що зустріч між Україною та РФ відбувається в присутності турецької сторони.

Водночас у МЗС Туреччини оприлюднили список представників Туреччини, України та Росії на зустрічі в Стамбулі. Зокрема, до турецької делегації увійшли міністр закордонних справ Хакан Фідан, начальник Генерального штабу генерал Метін Гюрак та директор MIT Ібрагім Калін.

Про що поговорять на переговорах у Стамбулі
Делегації на переговорах у Стамбулі. Фото: Міноборони України

Україну представляють:

  • Міністр оборони Рустем Умеров
  • Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця
  • Заступник голови Служби безпеки України Олександр Поклад
  • Перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України Олег Луговський

Від Росії до Стамбулу прибули такі особи:

  • Помічник правителя Російської Федерації Володимир Мединський
  • Заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін
  • Заступник міністра оборони РФ Олександр Фомін
  • Керівник ГРУ РФ Ігор Костюков

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський відповів, чого очікує від переговорів у Стамбулі. Однак український лідер сумнівається в серйозності намірів РФ на перемовинах.

Також ми повідомляли, що Умєров зустрівся з очільником турецької делегації на зустрічі з Росією Хаканом Фіданом.

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