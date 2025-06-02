Переговори України та Росії розпочалися — подробиці

У Стамбулі стартували переговори України та Росії — відео
У Стамбулі розпочалася зустріч між українською та російською делегаціями в понеділок, 2 червня. Переговори стартували майже на дві години пізніше, ніж планувалося.
Відео початку зустрічі оприлюднило українське МЗС у Telegram.
Розпочалися переговори України та РФ
У відомстві зазначили, що зустріч між Україною та РФ відбувається в присутності турецької сторони.
Водночас у МЗС Туреччини оприлюднили список представників Туреччини, України та Росії на зустрічі в Стамбулі. Зокрема, до турецької делегації увійшли міністр закордонних справ Хакан Фідан, начальник Генерального штабу генерал Метін Гюрак та директор MIT Ібрагім Калін.
Україну представляють:
- Міністр оборони Рустем Умеров
- Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця
- Заступник голови Служби безпеки України Олександр Поклад
- Перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України Олег Луговський
Від Росії до Стамбулу прибули такі особи:
- Помічник правителя Російської Федерації Володимир Мединський
- Заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін
- Заступник міністра оборони РФ Олександр Фомін
- Керівник ГРУ РФ Ігор Костюков
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський відповів, чого очікує від переговорів у Стамбулі. Однак український лідер сумнівається в серйозності намірів РФ на перемовинах.
Також ми повідомляли, що Умєров зустрівся з очільником турецької делегації на зустрічі з Росією Хаканом Фіданом.
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