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В Стамбуле стартовали переговоры Украины и России — видео

2 июня 2025 14:47
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Переговоры Украины и России начались — подробности
Переговоры украинской и российской делегаций в Стамбуле. Фото: Минобороны Украины
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

В Стамбуле началась встреча между украинской и российской делегациями в понедельник, 2 июня. Переговоры стартовали почти на два часа позже, чем планировалось.

Видео начала встречи обнародовал украинский МИД в Telegram.

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В ведомстве отметили, что встреча между Украиной и РФ проходит в присутствии турецкой стороны.

В то же время в МИД Турции обнародовали список представителей Турции, Украины и России на встрече в Стамбуле. В частности, в турецкую делегацию вошли министр иностранных дел Хакан Фидан, начальник Генерального штаба генерал Метин Гюрак и директор MIT Ибрагим Калин.

Про що поговорять на переговорах у Стамбулі
Делегации на переговорах в Стамбуле. Фото: Минобороны Украины

Украину представляют:

  • Министр обороны Рустем Умеров
  • Первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица
  • Заместитель председателя Службы безопасности Украины Александр Поклад
  • Первый заместитель председателя Службы внешней разведки Украины Олег Луговский

От России в Стамбул прибыли следующие лица:

  • Помощник правителя Российской Федерации Владимир Мединский
  • Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин
  • Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин
  • Руководитель ГРУ РФ Игорь Костюков

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский ответил, чего ожидает от переговоров в Стамбуле. Однако украинский лидер сомневается в серьезности намерений РФ на переговорах.

Также мы сообщали, что Умеров встретился с главой турецкой делегации на встрече с Россией Хаканом Фиданом.

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