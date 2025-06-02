Переговоры Украины и России начались — подробности

Переговоры украинской и российской делегаций в Стамбуле. Фото: Минобороны Украины

В Стамбуле началась встреча между украинской и российской делегациями в понедельник, 2 июня. Переговоры стартовали почти на два часа позже, чем планировалось.

Видео начала встречи обнародовал украинский МИД в Telegram.

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В ведомстве отметили, что встреча между Украиной и РФ проходит в присутствии турецкой стороны.

В то же время в МИД Турции обнародовали список представителей Турции, Украины и России на встрече в Стамбуле. В частности, в турецкую делегацию вошли министр иностранных дел Хакан Фидан, начальник Генерального штаба генерал Метин Гюрак и директор MIT Ибрагим Калин.

Делегации на переговорах в Стамбуле. Фото: Минобороны Украины

Украину представляют:

Министр обороны Рустем Умеров

Первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица

Заместитель председателя Службы безопасности Украины Александр Поклад

Первый заместитель председателя Службы внешней разведки Украины Олег Луговский

От России в Стамбул прибыли следующие лица:

Помощник правителя Российской Федерации Владимир Мединский

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин

Руководитель ГРУ РФ Игорь Костюков

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский ответил, чего ожидает от переговоров в Стамбуле. Однако украинский лидер сомневается в серьезности намерений РФ на переговорах.

Также мы сообщали, что Умеров встретился с главой турецкой делегации на встрече с Россией Хаканом Фиданом.