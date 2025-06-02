Переговоры Украины и России начались — подробности

В Стамбуле стартовали переговоры Украины и России — видео
В Стамбуле началась встреча между украинской и российской делегациями в понедельник, 2 июня. Переговоры стартовали почти на два часа позже, чем планировалось.
Видео начала встречи обнародовал украинский МИД в Telegram.
Начались переговоры Украины и РФ
В ведомстве отметили, что встреча между Украиной и РФ проходит в присутствии турецкой стороны.
В то же время в МИД Турции обнародовали список представителей Турции, Украины и России на встрече в Стамбуле. В частности, в турецкую делегацию вошли министр иностранных дел Хакан Фидан, начальник Генерального штаба генерал Метин Гюрак и директор MIT Ибрагим Калин.
Украину представляют:
- Министр обороны Рустем Умеров
- Первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица
- Заместитель председателя Службы безопасности Украины Александр Поклад
- Первый заместитель председателя Службы внешней разведки Украины Олег Луговский
От России в Стамбул прибыли следующие лица:
- Помощник правителя Российской Федерации Владимир Мединский
- Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин
- Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин
- Руководитель ГРУ РФ Игорь Костюков
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский ответил, чего ожидает от переговоров в Стамбуле. Однако украинский лидер сомневается в серьезности намерений РФ на переговорах.
Также мы сообщали, что Умеров встретился с главой турецкой делегации на встрече с Россией Хаканом Фиданом.
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