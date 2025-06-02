Переговори у Стамбулі - Зеленський заявив Петтері Орпо, що чекає на результат

Чекаємо реальні результати — Зеленський про переговори у Стамбулі
У понеділок, 2 червня, у Вільнюсі пройшла важлива зустріч між представниками України та Прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо. Ключовими темами перемовин стали питання оборонної підтримки України, співпраці в межах коаліції укриттів, а також європейської інтеграції.
Про це повідомив Президент України Володомир Зеленський у Telegram.
Про що спілкувалися Зеленський і Петтері Орпо
Окрему увагу приділили інвестиціям у вітчизняне виробництво озброєння та налагодженню спільного виробництва.
Українська сторона представила проєкт "Лінія дронів", який уже продемонстрував свою ефективність на полі бою. Учасники обговорили можливості його масштабування.
Не залишили поза увагою й дипломатичні зусилля. Зокрема, було висловлено очікування від нинішньої зустрічі в Стамбулі — щодо досягнення реального прогресу у питанні припинення вогню, обміну полоненими, повернення незаконно вивезених дітей та організації зустрічі на рівні лідерів.
"Дякую Премʼєр-міністру Петтері Орпо, народу Фінляндії за всю надану підтримку. Цінуємо ваш внесок", — додав Зеленський.
Нагадаємо, що у Стамбулі в понеділок, 2 червня, відбулася зустріч представників української та російської делегацій. Початок переговорів затримався майже на дві години від запланованого часу.
Також повідомлялося, що Умєров провів переговори з головою турецької делегації на зустрічі з представниками Росії — Хаканом Фіданом.
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