Переговори у Стамбулі - Зеленський заявив Петтері Орпо, що чекає на результат

Зустріч української та фінської делегації. Фото: ОП

У понеділок, 2 червня, у Вільнюсі пройшла важлива зустріч між представниками України та Прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо. Ключовими темами перемовин стали питання оборонної підтримки України, співпраці в межах коаліції укриттів, а також європейської інтеграції.

Про це повідомив Президент України Володомир Зеленський у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Про що спілкувалися Зеленський і Петтері Орпо

Окрему увагу приділили інвестиціям у вітчизняне виробництво озброєння та налагодженню спільного виробництва.

Українська сторона представила проєкт "Лінія дронів", який уже продемонстрував свою ефективність на полі бою. Учасники обговорили можливості його масштабування.

Не залишили поза увагою й дипломатичні зусилля. Зокрема, було висловлено очікування від нинішньої зустрічі в Стамбулі — щодо досягнення реального прогресу у питанні припинення вогню, обміну полоненими, повернення незаконно вивезених дітей та організації зустрічі на рівні лідерів.

"Дякую Премʼєр-міністру Петтері Орпо, народу Фінляндії за всю надану підтримку. Цінуємо ваш внесок", — додав Зеленський.

Нагадаємо, що у Стамбулі в понеділок, 2 червня, відбулася зустріч представників української та російської делегацій. Початок переговорів затримався майже на дві години від запланованого часу.

Також повідомлялося, що Умєров провів переговори з головою турецької делегації на зустрічі з представниками Росії — Хаканом Фіданом.