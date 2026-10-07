Когда переводят часы в 2026 году: дата перехода

Дети гуляют в парке. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Украине осенью 2026 года снова переведут часы на зимнее время. Стрелки нужно будет сдвинуть на один час назад. Переход состоится в конце октября в соответствии с действующими правилами.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Когда Украина перейдет на зимнее время в 2026 году

Переход на зимнее время состоится в ночь с субботы, 24 октября, на воскресенье, 25 октября. В 04:00 по киевскому времени часы нужно будет перевести на один час назад — на 03:00.

Таким образом, сутки станут на один час длиннее. После перехода Украина вернется из часового пояса UTC+3 в UTC+2.

На большинстве современных смартфонов, компьютеров и других устройств время изменится автоматически, если соответствующая функция включена. Механические часы и устройства без автоматической синхронизации нужно будет перевести вручную.

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Почему Украина до сих пор переводит часы

Сезонный переход на зимнее и летнее время в Украине до сих пор остается в силе, поскольку законопроект №4201 "Об исчислении времени в Украине" не вступил в силу.

Верховная Рада приняла его 16 июля 2024 года. Документ предусматривает отмену сезонного перевода часов и установление единого времени на территории Украины. Однако необходимые процедуры для вступления закона в силу не были завершены.

Поэтому в 2026 году в Украине продолжают действовать действующие правила, согласно которым часы переводят в последнее воскресенье октября на один час назад.

Как перевод часов влияет на организм

Смена времени может временно нарушить привычный режим сна и бодрствования. У некоторых людей после перевода часов могут возникать сонливость, усталость, трудности с засыпанием или пробуждением, а также проблемы с концентрацией.

По данным Американской академии медицины сна, организму может потребоваться около пяти-семи дней для адаптации к смене времени. Специалисты рекомендуют взрослым спать не менее семи часов в сутки и придерживаться стабильного графика сна.

Облегчить адаптацию также может постепенное изменение времени засыпания и пробуждения за несколько дней до перехода. Важно поддерживать регулярный режим сна и получать достаточно дневного света.

После перехода на зимнее время в Украине утром будет светать раньше, а вечером — темнеть раньше.

Новини.LIVE сообщали, что переход на зимнее время может несколько снизить вечернюю пиковую нагрузку на энергосистему. Это потенциально может сократить необходимость в ограничениях потребления в случае дефицита мощности. В то же время главными проблемами энергетики остаются поврежденные генерирующие мощности и нехватка маневровых мощностей.

Новини.LIVE также писали, что перед переходом на зимнее время рекомендуется постепенно менять режим сна, время пробуждения и приёмов пищи. Утром стоит больше находиться на дневном свете, а вечером — уменьшать освещение и откладывать гаджеты. Также перед сном рекомендуют избегать кофеина, алкоголя и тяжелой пищи, а также проветривать спальню.