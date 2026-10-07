Коли переводять годинники у 2026 році: дата переходу

Діти гуляють в парку. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Україні восени 2026 року знову переведуть годинники на зимовий час. Стрілки потрібно буде перемістити на одну годину назад. Перехід відбудеться наприкінці жовтня за чинними правилами.

Про це інформує Новини.LIVE.

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Коли Україна перейде на зимовий час у 2026 році

Перехід на зимовий час відбудеться в ніч із суботи, 24 жовтня, на неділю, 25 жовтня. О 04:00 за київським часом годинники потрібно буде перевести на одну годину назад — на 03:00.

Таким чином, доба матиме на одну годину більше. Після переходу Україна повернеться із часового поясу UTC+3 до UTC+2.

На більшості сучасних смартфонів, комп’ютерів та інших пристроїв час зміниться автоматично, якщо відповідна функція увімкнена. Механічні годинники та пристрої без автоматичної синхронізації потрібно буде перевести вручну.

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Чому Україна досі переводить годинники

Сезонний перехід на зимовий та літній час в Україні досі залишається чинним, оскільки законопроєкт №4201 "Про обчислення часу в Україні" не набув чинності.

Верховна Рада ухвалила його 16 липня 2024 року. Документ передбачає скасування сезонного переведення годинників і встановлення єдиного часу на території України. Однак необхідні процедури для набуття законом чинності не були завершені.

Тому у 2026 році в Україні продовжують діяти чинні правила, за якими годинники переводять в останню неділю жовтня на одну годину назад.

Як переведення годинників впливає на організм

Зміна часу може тимчасово порушити звичний режим сну та неспання. У деяких людей після переведення годинників можуть виникати сонливість, втома, труднощі із засинанням або пробудженням, а також проблеми з концентрацією.

За даними Американської академії медицини сну, організму може знадобитися близько п’яти-семи днів для адаптації до зміни часу. Фахівці рекомендують дорослим спати щонайменше сім годин на добу та дотримуватися стабільного графіка сну.

Полегшити адаптацію також може поступова зміна часу засинання та пробудження за кілька днів до переходу. Важливо підтримувати регулярний режим сну та отримувати достатньо денного світла.

Після переходу на зимовий час в Україні вранці світатиме раніше, а ввечері — темнітиме раніше.

Новини.LIVE інформували, що перехід на зимовий час може дещо зменшити вечірнє пікове навантаження на енергосистему. Це потенційно може скоротити потребу в обмеженнях споживання у разі дефіциту потужності. Водночас головними проблемами енергетики залишаються пошкоджена генерація та нестача маневрових потужностей.

Новини.LIVE також писали, що до переходу на зимовий час радять поступово змінювати режим сну, час пробудження та прийомів їжі. Вранці варто отримувати більше денного світла, а ввечері — зменшувати освітлення та відкладати гаджети. Також перед сном рекомендують уникати кофеїну, алкоголю й важкої їжі та провітрювати спальню.