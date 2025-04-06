Макс сделал новое заявление о войне в Украине — что сказал

Илон Маск. Фото: Reuters

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что не уважает тех, кто наживается на войне и разжигает ее. Он добавил, что поддерживает позицию Дональда Трампа относительно прекращения боевых действий в Украине.

Об этом пишет телеграм-канал "Elon Musk українською" в воскресенье, 6 апреля.

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Маск отметил, что есть люди, которые наживаются на войне и хотят, чтобы она продолжалась вечно. Американец отметил, что он не уважает их. Миллиардер в очередной раз заявил, что поддерживает шаги Трампа по прекращению боевых действий.

"Мы должны заботиться о тех мужчинах, которые гибнут в окопах в Украине и России. Их призывают, их заставляют быть там. Украина призывает, Россия призывает, их заставляют убивать друг друга. Почему? Как долго? Время остановиться", — сказал миллиардер.

Напомним, в США прошли митинги против политики Дональда Трампа, а также Илона Маска. Людям не понравились радикальные изменения внешней политики.

Также ранее Илон Маск также заявил о том, что рассчитывает на введение нулевых тарифов между США и ЕС. Он хочет, чтобы была создана зона свободной торговли.