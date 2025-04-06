Макс зробив нову заяву про війну в Україні — що сказав

Ілон Маск. Фото: Reuters

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що не поважає тих, хто наживається на війні та розпалює її. Він додав, що підтримує позицію Дональда Трампа щодо припинення бойових дій в Україні.

Про це пише телеграм-канал "Elon Musk українською" в неділю, 6 квітня.

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Маск зазначив, що є люди, які наживаються на війні та хочуть, аби вона тривала вічно. Американець зазначив, що він не поважає їх. Мільярдер вкотре заявив, що підтримує кроки Трампа щодо припинення бойових дій.

"Ми повинні піклуватися про тих чоловіків, які гинуть в окопах в Україні та Росії. Їх призивають, їх змушують бути там. Україна призиває, Росія призиває, їх змушують вбивати один одного. Чому? Як довго? Час зупинитися", — сказав мільярдер.

Нагадаємо, у США пройшли мітинги проти політики Дональда Трампа, а також Ілона Маска. Людям не сподобались радикальні зміни зовнішньої політики.

Також раніше Ілон Маск також заявив про те, що розраховує на запровадження нульових тарифів між США та ЄС. Він хоче, аби було створено зону вільної торгівлі.