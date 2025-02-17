Соглашение Украины с США - Зеленский раскрыл детали - Зеленский раскрыл детали

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию во время переговоров США и России. При этом он не планирует встречаться с российскими официальными лицами.

Об этом заявил глава государства во время видеообщения с журналистами в понедельник, 17 февраля.

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"И Джей Ди Вэнс согласился, и я тоже, что лучше разработать более детальный план — лучше подписывать то, что действительно будет иметь результат", — сказал украинский лидер.



По его словам, Украина заинтересована в этих договоренностях, однако они должны содержать гарантии безопасности. Их там пока нет.

В то же время президент сообщил, что Украина получает предложения от Европы.

Отметим, что поездка Владимира Зеленского была спланирована еще до того, как было объявлено о переговорах делегаций США и России.

Напомним, сегодня, 17 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Зеленский встретился с президентом ОАЭ в Абу-Даби.

Во время встречи с политики обсудили, в частности, возвращение украинцев из российского плена.

Ранее Трамп заявил, что Украина согласилась передать редкие земельные металлы. По его мнению, это позволит "защитить деньги США".