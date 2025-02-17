Угода України з США - Зеленський розкрив деталі

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії під час перемовин США та Росії. При цьому він не планує зустрічатися з російськими офіційними особами.

Про це заявив глава держави під час відеоспілкування з журналістами в понеділок, 17 лютого.

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"І Джей Ді Венс погодився, і я теж, що краще розробити більш детальний план — краще підписувати те, що дійсно матиме результат", — сказав український лідер.



За його словами, Україна зацікавлена в цих домовленостях, однак вони повинні містити гарантії безпеки. Їх там поки немає.

Водночас президент повідомив, що Україна отримує пропозиції від Європи.

Зазначимо, що поїздка Володимира Зеленського була спланована ще до того, як було оголошено про перемовини делегацій США та Росії.

Нагадаємо, сьогодні, 17 лютого, Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Об'єднаних Арабських Еміратів. Зеленський зустрівся з президентом ОАЕ в Абу-Дабі.

Під час зустрічі з політики обговорили, зокрема, повернення українців із російського полону.

Раніше Трамп заявив, що Україна погодилася передати рідкісні земельні метали. На його думку, це дозволить "захистити гроші США".