Буданов запустил информационную бомбу по Кремлю, — блогер из США

Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов.

Кирилл Буданов запустил мощную информационную "бомбу" прямо по Кремлю, заявив, что Россия — это на самом деле Украина. Такое мнение на своем YouTube-канале высказал известный американский блогер и волонтер Грег Терри, комментируя резонансное выступление главы ОП на Kyiv Stratcom Forum 2026.

По словам американского волонтера, чрезвычайно прямой месседж генерал-лейтенанта Кирилла Буданова нанес сокрушительный удар по российской военной и пропагандистской машине. Главный аналитический итог выступления руководителя ОП сводится к историческому факту: Украина — это единственная истинная колыбель всего региона, включая ту территорию, против которой она сейчас воюет.

"Россия — это Украина. Русь — это гораздо больше. Украина — это колыбель всего, даже того, против чего мы сейчас воюем. Вы понимаете, в чем проблема? Мы добровольно отдали большую часть нашей истории, а они, получив ее, присвоили ее. Поэтому Россию нужно "освобождать". Они происходят от нас. Их нужно "освободить",— цитирует слова Буданова в собственном блоге Грег Терри.

Отдельным ударом по Кремлю, по его мнению, стала и оценка генерал-лейтенантом относительно тотального бессилия оккупантов и провала их военных нарративов.

"Под влиянием неприятной реальности, с которой сталкиваются россияне, им приходится находить ответы для своего общества, для своего народа, и каждый раз планка опускается все ниже. Сначала было "Киев за три дня". Теперь — "Донбасс любой ценой". Примерно неделю назад — Украина должна быть безъядерным государством и не вступать ни в какие военные альянсы", — говорится в блоге волонтера.

По мнению волонтера, это свидетельствует о том, что Россия не способна реализовать ни одну из своих первоначальных целей.

Тем самым риторика Буданова, по его словам, демонстрирует, что Украина все активнее формирует информационную повестку дня войны, заставляя российские власти оправдываться перед собственным обществом.

Напомним, Грег Терри — известный американский блогер и волонтер, который с первых дней большой войны собирает миллионную помощь для ВСУ и помогает западной аудитории увидеть реальную картину российской агрессии против Украины.