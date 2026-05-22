Буданов запустив інформаційну бомбу по Кремлю, — блогер зі США

Очільник Офісу Президента України Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов/Facebook

Кирило Буданов запустив потужну інформаційну "бомбу" прямо по Кремлю, заявивши, що Росія — це насправді Україна. Таку думку на своєму YouTube-каналі висловив відомий американський блогер і волонтер Ґреґ Террі, коментуючи резонансний виступ очільника ОП на Kyiv Stratcom Forum 2026.

За словами американського волонтера, надзвичайно прямий меседж генерал-лейтенанта Кирила Буданова завдав нищівного удару по російській воєнній та пропагандистській машині. Головний аналітичний підсумок виступу керівника ОП зводиться до історичного факту: Україна — це єдина істинна колиска всього регіону, включно з тією територією, проти якої вона зараз воює.

"Росія — це Україна. Русь — це значно більше. Україна — це колиска всього, навіть того, проти чого ми зараз воюємо. Ви розумієте, у чому проблема? Ми добровільно віддали більшу частину нашої історії, а вони, отримавши її, привласнили її. Тому Росію потрібно "визволяти". Вони походять від нас. Їх потрібно "звільнити", — цитує слова Буданова у власному блозі Ґреґ Террі.

Окремим ударом по Кремлю, на його думку, стала й оцінка генерал-лейтенантом щодо тотального безсилля окупантів та провалу їхніх військових наративів.

"Під впливом неприємної реальності, з якою стикаються росіяни, їм доводиться знаходити відповіді для свого суспільства, для свого народу, і щоразу планка опускається дедалі нижче. Спочатку було "Київ за три дні". Тепер — "Донбас будь-якою ціною". Приблизно тиждень тому — Україна має бути без’ядерною державою і не вступати до жодних військових альянсів", — йдеться у блозі волонтера.

На переконання волонтера, це свідчить про те, що Росія не здатна реалізувати жодну зі своїх початкових цілей.

Цим самим риторика Буданова, з його слів, демонструє, що Україна дедалі активніше формує інформаційний порядок денний війни, змушуючи російську владу виправдовуватися перед власним суспільством.

Нагадаємо, Ґреґ Террі — відомий американський блогер і волонтер, який з перших днів великої війни збирає мільйонну допомогу для ЗСУ та допомагає західній аудиторії побачити реальну картину російської агресії проти України.