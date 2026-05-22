Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Буданов запустив інформаційну бомбу по Кремлю, — блогер зі США

Буданов запустив інформаційну бомбу по Кремлю, — блогер зі США

Ua ru
Дата публікації: 22 травня 2026 18:48
Буданов запустив інформаційну бомбу по Кремлю, — блогер зі США
Очільник Офісу Президента України Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов/Facebook

Кирило Буданов запустив потужну інформаційну "бомбу" прямо по Кремлю, заявивши, що Росія — це насправді Україна. Таку думку на своєму YouTube-каналі висловив відомий американський блогер і волонтер Ґреґ Террі, коментуючи резонансний виступ очільника ОП на Kyiv Stratcom Forum 2026.

За словами американського волонтера, надзвичайно прямий меседж генерал-лейтенанта Кирила Буданова завдав нищівного удару по російській воєнній та пропагандистській машині. Головний аналітичний підсумок виступу керівника ОП зводиться до історичного факту: Україна — це єдина істинна колиска всього регіону, включно з тією територією, проти якої вона зараз воює.

"Росія — це Україна. Русь — це значно більше. Україна — це колиска всього, навіть того, проти чого ми зараз воюємо. Ви розумієте, у чому проблема? Ми добровільно віддали більшу частину нашої історії, а вони, отримавши її, привласнили її. Тому Росію потрібно "визволяти". Вони походять від нас. Їх потрібно "звільнити", — цитує слова Буданова у власному блозі Ґреґ Террі.

Окремим ударом по Кремлю, на його думку, стала й оцінка генерал-лейтенантом щодо тотального безсилля окупантів та провалу їхніх військових наративів.

"Під впливом неприємної реальності, з якою стикаються росіяни, їм доводиться знаходити відповіді для свого суспільства, для свого народу, і щоразу планка опускається дедалі нижче. Спочатку було "Київ за три дні". Тепер — "Донбас будь-якою ціною". Приблизно тиждень тому — Україна має бути без’ядерною державою і не вступати до жодних військових альянсів", — йдеться у блозі волонтера.

Читайте також:

На переконання волонтера, це свідчить про те, що Росія не здатна реалізувати жодну зі своїх початкових цілей.

Цим самим риторика Буданова, з його слів, демонструє, що Україна дедалі активніше формує інформаційний порядок денний війни, змушуючи російську владу виправдовуватися перед власним суспільством.

Нагадаємо, Ґреґ Террі — відомий американський блогер і волонтер, який з перших днів великої війни збирає мільйонну допомогу для ЗСУ та допомагає західній аудиторії побачити реальну картину російської агресії проти України.

Україна Кирило Буданов Росія
Інна Буряк - редактор стрічки новин
Автор:
Інна Буряк
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації