Буданов переписує правила світової війни, — бразильський офіцер

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов змінює підхід до сучасного ведення війни та фактично формує нові правила глобального протистояння.

Таку думку висловив бразильський офіцер, віцепрезидент Інституту досліджень у сфері геополітики, безпеки та конфліктів (GSEC) Марк Коутіньйо у матеріалі на Substack про так звану "Доктрину Буданова".

За оцінкою автора, "Доктрина Буданова" означає перехід від традиційної моделі війни, що базується на великій кількості особового складу, до технологічно орієнтованої стратегії, в основі якої — безпілотники, автоматизація та розподілене виробництво.

"Вона є не лише відповіддю на чисельні та промислові переваги Росії, але й планом того, як держави середнього розміру можуть вести високоінтенсивну війну в епоху дешевої робототехніки та штучного інтелекту", — пише Коутіньйо.

Автор стверджує, що саме з Будановим Україна перейшла до моделі "індустріалізованого виснаження", яка має на меті нав'язати противнику непропорційні витрати через масове використання недорогих безпілотних систем. Операційним ядром цієї концепції він називає підхід "Павутина" — мережеву архітектуру безпілотників, сенсорів, вузлів радіоелектронної боротьби та автономних ударних систем.

"Ця модель дозволяє Україні вражати нафтопереробні заводи, авіабази, склади боєприпасів та військово-морські об'єкти за ціною, що значно менша за традиційну зброю", — зазначає Коутіньйо.

Також автор вважає, що Україна переосмислила війну як "змагання машин, а не людей", поєднавши цільове призначення на основі штучного інтелекту, децентралізоване виробництво безпілотників, кампанії далекобійних ударів, оперативне розосередження та постійні цикли адаптації.

На думку Коутіньйо, така модель ставить під сумнів традиційні уявлення про структуру армій, стримування та промисловий потенціал, а також може стати орієнтиром для країн, які змушені протистояти сильнішому противнику.

