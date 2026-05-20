Буданов переписывает правила мировой войны, — бразильский офицер

Дата публикации 20 мая 2026 16:18
Кирилл Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов меняет подход к современному ведению войны и фактически формирует новые правила глобального противостояния.

Такое мнение высказал бразильский офицер, вице-президент Института исследований в области геополитики, безопасности и конфликтов (GSEC) Марк Коутиньо в материале на Substack о так называемой "Доктрине Буданова".

По оценке автора, "Доктрина Буданова" означает переход от традиционной модели войны, основанной на большом количестве личного состава, к технологически ориентированной стратегии, в основе которой — беспилотники, автоматизация и распределенное производство.

"Она является не только ответом на численные и промышленные преимущества России, но и планом того, как государства среднего размера могут вести высокоинтенсивную войну в эпоху дешевой робототехники и искусственного интеллекта", — пишет Коутиньо.

Автор утверждает, что именно с Будановым Украина перешла к модели "индустриализированного истощения", которая имеет целью навязать противнику непропорциональные расходы через массовое использование недорогих беспилотных систем. Операционным ядром этой концепции он называет подход "Паутина" — сетевую архитектуру беспилотников, сенсоров, узлов радиоэлектронной борьбы и автономных ударных систем.

"Эта модель позволяет Украине поражать нефтеперерабатывающие заводы, авиабазы, склады боеприпасов и военно-морские объекты по цене, которая значительно меньше традиционного оружия", — отмечает Коутиньо.

Также автор считает, что Украина переосмыслила войну как "соревнование машин, а не людей", соединив целевое назначение на основе искусственного интеллекта, децентрализованное производство беспилотников, кампании дальнобойных ударов, оперативное рассредоточение и постоянные циклы адаптации.

По мнению Коутиньо, такая модель ставит под сомнение традиционные представления о структуре армий, сдерживании и промышленном потенциале, а также может стать ориентиром для стран, которые вынуждены противостоять более сильному противнику.

Как писали Новини.LIVE, руководитель Чеченской республики Ичкерия в изгнании Ахмед Закаев заявил, что Буданов остается одним из главных врагов России и является приоритетной целью для спецслужб РФ

Кроме того, на родную украинскую землю будет возвращен прах одного из деятелей Освободительной борьбы в составе Армии УНР и Сечевых стрельцов, второго председателя Организации украинских националистов Андрея Мельника, а также его жены Софии. Это стало возможным благодаря содействию Кирилла Буданова.

