Буданов переписывает правила мировой войны, — бразильский офицер
Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов меняет подход к современному ведению войны и фактически формирует новые правила глобального противостояния.
Такое мнение высказал бразильский офицер, вице-президент Института исследований в области геополитики, безопасности и конфликтов (GSEC) Марк Коутиньо в материале на Substack о так называемой "Доктрине Буданова".
По оценке автора, "Доктрина Буданова" означает переход от традиционной модели войны, основанной на большом количестве личного состава, к технологически ориентированной стратегии, в основе которой — беспилотники, автоматизация и распределенное производство.
"Она является не только ответом на численные и промышленные преимущества России, но и планом того, как государства среднего размера могут вести высокоинтенсивную войну в эпоху дешевой робототехники и искусственного интеллекта", — пишет Коутиньо.
Автор утверждает, что именно с Будановым Украина перешла к модели "индустриализированного истощения", которая имеет целью навязать противнику непропорциональные расходы через массовое использование недорогих беспилотных систем. Операционным ядром этой концепции он называет подход "Паутина" — сетевую архитектуру беспилотников, сенсоров, узлов радиоэлектронной борьбы и автономных ударных систем.
"Эта модель позволяет Украине поражать нефтеперерабатывающие заводы, авиабазы, склады боеприпасов и военно-морские объекты по цене, которая значительно меньше традиционного оружия", — отмечает Коутиньо.
Также автор считает, что Украина переосмыслила войну как "соревнование машин, а не людей", соединив целевое назначение на основе искусственного интеллекта, децентрализованное производство беспилотников, кампании дальнобойных ударов, оперативное рассредоточение и постоянные циклы адаптации.
По мнению Коутиньо, такая модель ставит под сомнение традиционные представления о структуре армий, сдерживании и промышленном потенциале, а также может стать ориентиром для стран, которые вынуждены противостоять более сильному противнику.
