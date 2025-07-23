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Буданов высказался на фоне ситуации вокруг НАБУ и САП

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 00:33
Буданов сделал заявления на фоне ситуации по законопроекту о НАБУ и САП
Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: ГУР

Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что внутренние противоречия ослабляют страну, поэтому важно единство и диалог. Вероятно, его высказывания касаются ситуации вокруг НАБУ и САП.

Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале руководителя ГУР.

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Глава разведки отметил, что украинская история научила нас тому, что нация проигрывает, если ее разрывают внутренние противоречия.

"У нас одна общая беда, один враг. Поэтому решать внутренние противоречия следует путем открытого диалога для достижения единой общей цели — отстоять нашу страну. Уверен, что Украину спасут сильные войско и институты", — говорится в сообщении.

Резюмируя он добавил, что "мы должны проявить мудрость и ответственность".

Что предшествовало

Напомним, во вторник, 22 июля, Верховная Рада Украины 263 голосами приняла законопроект об ограничениях полномочий НАБУ и САП. Суть изменений - эти органы будут подчиняться Офису Генпрокурора.

На фоне этого в Киеве начался митинг против законопроекта 12414. Кроме столицы, люди вышли на акцию протеста и в ряде других городов Украины.

Поздно вечером, в тот же день, на сайте Верховной Рады на странице законопроекта появился статус, что документ подписан президентом Украины Владимиром Зеленским.

НАБУ САП Украина политики Кирилл Буданов законопроект
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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