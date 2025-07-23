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Головна Новини дня Буданов висловився на тлі ситуації навколо НАБУ і САП

Буданов висловився на тлі ситуації навколо НАБУ і САП

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 00:33
Буданов зробив заяви на тлі ситуації щодо законопроєкту про НАБУ і САП
Голова ГУР Кирило Буданов. Фото: ГУР

Глава ГУР МО України Кирило Буданов заявив, що внутрішні суперечності послаблюють країну, тому важлива єдність і діалог. Ймовірно, його висловлювання стосуються щодо ситуації навколо НАБУ і САП.

Відповідний допис опубліковано у Telegram-каналі керівника ГУР.

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Глава розвідки наголосив, що українська історія навчила нас тому, що нація програє, якщо її розривають внутрішні суперечності.

"В нас одна спільна біда, один ворог. Тож вирішувати внутрішні суперечності варто шляхом відкритого діалогу для досягнення єдиної спільної мети — відстояти нашу країну. Впевнений, що Україну врятують сильні військо та інституції", — йдеться у повідомленні.

Резюмуючи він додав, що "ми повинні проявити мудрість і відповідальність".

Що передувало

Нагадаємо, у вівторок, 22 липня, Верховна Рада України 263 голосами ухвалила законопроєкт щодо обмежень повноважень НАБУ і САП. Суть змін — ці органи будуть підпорядковуватися Офісу Генпрокурора.

На тлі цього у Києві почався мітинг проти законопроєкту 12414. Окрім столиці, люди вийшли на акцію протесту і в низці інших міст України.

Пізно ввечері, того ж дня, на сайті Верховної Ради на сторінці законопроєкту з'явився статус, що документ підписано президентом України Володимиром Зеленським.

НАБУ САП Україна політики Кирило Буданов законопроєкт
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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