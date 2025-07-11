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Главная Новости дня Буданов высказался о позиции Трампа относительно помощи Украине

Буданов высказался о позиции Трампа относительно помощи Украине

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 17:23
Буданов спрогнозировал, что будет с помощью от США
Руководитель ГУР Кирилл Буданов. Фото: УНИАН

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов высказался относительно продолжения поставок оружия от США. По его мнению, в ближайшее время может состояться передача систем ПВО.

Об этом Буданов сказал в интервью Bloomberg.

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Оружие от США

Буданов считает, что американская поддержка продолжится уже "в ближайшее время". По его словам, возможна поставка Украине дополнительных систем противовоздушной обороны от США, в которых нуждается Киев.

По мнению главы ГУР, президент США Дональд Трамп является последовательным человеком, поэтому не стоит судить о нем "по характеристикам СМИ". Он отметил, что как руководитель спецслужбы "знает больше".

Отметим, что 8 июля Трамп раскритиковал российского диктатора Владимира Путина на фоне усиления обстрелов украинских городов, обвинив в убийстве гражданских, а также приказал возобновить поставки вооружения Украине.

Ранее Буданов предположил, что прекращение огня в Украине может произойти уже до конца этого года.

В то же время российские войска хотят создать "буферную зону" на территории Днепропетровской области, продвинувшись вглубь на 10 километров.

США обстрелы ПВО Кирилл Буданов война в Украине ГУР
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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