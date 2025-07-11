Буданов спрогнозував, що буде з допомогою від США

Керівник ГУР Кирило Буданов. Фото: УНІАН

Керівник Головного Управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов висловився щодо продовження постачання зброї від США. На його думку, найближчим часом може відбутися передача систем ППО.

Про це Буданов сказав в інтерв'ю Bloomberg.

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Зброя від США

Буданов вважає, що американська підтримка продовжиться вже "найближчим часом". За його словами, можливе постачання Україні додаткових систем протиповітряної оборони від США, яких потребує Київ.

На думку голови ГУР, президент США Дональд Трамп є послідовною людиною, тому не варто судити про нього "за характеристиками ЗМІ". Він зазначив, що як керівник спецслужби "знає більше".

Зазначимо, що 8 липня Трамп розкритикував російського диктатора Володимира Путіна на тлі посилення обстрілів українських міст, звинувативши у вбивстві цивільних, а також наказав відновити постачання озброєння Україні.

Раніше Буданов припустив, що припинення вогню в Україні може відбутися вже до кінця цього року.

Водночас російські війська хочуть створити "буферну зону" на території Дніпропетровської області, просунувшись вглиб на 10 кілометрів.