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Головна Новини дня Буданов розкрив плани військ Росії на Дніпропетровщині

Буданов розкрив плани військ Росії на Дніпропетровщині

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 16:26
РФ хоче створити буферну зону на Дніпропетровщині, — Буданов
Голова ГУР Кирило Буданов. Фото: ГУР

Керівник Головного Управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов проінформував щодо планів ворога на фронті. За його словами, росіяни хочуть просунутися вглиб Дніпропетровської області.

Про це Буданов сказав в інтерв'ю Bloomberg.

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Просування росіян на фронті

Керівник ГУР розповів, що Росія знову активізувала свої наступальні операції на фронті. Зокрема, у червні росіяни увійшли в Сумську область, намагаючись створити так звану "буферну зону".

Також армія РФ досягла незначних успіхів у Донецькій та Запорізькій областях. Водночас росіяни намагаються просунутися вглиб Дніпропетровської області.

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Карта бойових дій. Фото: DeepState

На думку Буданова, для російських військ залишається нереальним захоплення всієї Донецької області до кінця цього року.

Також вони "мають політичну мету оголосити, що вони увійшли" в Дніпропетровську область. Кремль доручив окупантам створити ще одну "буферну зону" на відстані до 10 кілометрів у цьому регіоні.

Нагадаємо, Буданов висловився щодо можливості припинення вогню в Україні вже до кінця 2025 року.

А у Кремлі нещодавно висунули перелік вимог для укладення мирної угоди з Україною.

російські війська Дніпропетровська область Кирило Буданов війна в Україні ГУР фронт
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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