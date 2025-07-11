РФ хоче створити буферну зону на Дніпропетровщині, — Буданов

Буданов розкрив плани військ Росії на Дніпропетровщині
Керівник Головного Управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов проінформував щодо планів ворога на фронті. За його словами, росіяни хочуть просунутися вглиб Дніпропетровської області.
Про це Буданов сказав в інтерв'ю Bloomberg.
Просування росіян на фронті
Керівник ГУР розповів, що Росія знову активізувала свої наступальні операції на фронті. Зокрема, у червні росіяни увійшли в Сумську область, намагаючись створити так звану "буферну зону".
Також армія РФ досягла незначних успіхів у Донецькій та Запорізькій областях. Водночас росіяни намагаються просунутися вглиб Дніпропетровської області.
На думку Буданова, для російських військ залишається нереальним захоплення всієї Донецької області до кінця цього року.
Також вони "мають політичну мету оголосити, що вони увійшли" в Дніпропетровську область. Кремль доручив окупантам створити ще одну "буферну зону" на відстані до 10 кілометрів у цьому регіоні.
Нагадаємо, Буданов висловився щодо можливості припинення вогню в Україні вже до кінця 2025 року.
А у Кремлі нещодавно висунули перелік вимог для укладення мирної угоди з Україною.
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