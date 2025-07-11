РФ хоче створити буферну зону на Дніпропетровщині, — Буданов

Голова ГУР Кирило Буданов. Фото: ГУР

Керівник Головного Управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов проінформував щодо планів ворога на фронті. За його словами, росіяни хочуть просунутися вглиб Дніпропетровської області.

Про це Буданов сказав в інтерв'ю Bloomberg.

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Просування росіян на фронті

Керівник ГУР розповів, що Росія знову активізувала свої наступальні операції на фронті. Зокрема, у червні росіяни увійшли в Сумську область, намагаючись створити так звану "буферну зону".

Також армія РФ досягла незначних успіхів у Донецькій та Запорізькій областях. Водночас росіяни намагаються просунутися вглиб Дніпропетровської області.

Карта бойових дій. Фото: DeepState

На думку Буданова, для російських військ залишається нереальним захоплення всієї Донецької області до кінця цього року.

Також вони "мають політичну мету оголосити, що вони увійшли" в Дніпропетровську область. Кремль доручив окупантам створити ще одну "буферну зону" на відстані до 10 кілометрів у цьому регіоні.

Нагадаємо, Буданов висловився щодо можливості припинення вогню в Україні вже до кінця 2025 року.

А у Кремлі нещодавно висунули перелік вимог для укладення мирної угоди з Україною.