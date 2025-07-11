РФ хочет создать буферную зону на Днепропетровщине, - Буданов

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: ГУР

Руководитель Главного Управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов проинформировал о планах врага на фронте. По его словам, россияне хотят продвинуться вглубь Днепропетровской области.

Об этом Буданов сказал в интервью Bloomberg.

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Руководитель ГУР рассказал, что Россия снова активизировала свои наступательные операции на фронте. В частности, в июне россияне вошли в Сумскую область, пытаясь создать так называемую "буферную зону".

Также армия РФ достигла незначительных успехов в Донецкой и Запорожской областях. В то же время россияне пытаются продвинуться вглубь Днепропетровской области.

Карта боевых действий. Фото: DeepState

По мнению Буданова, для российских войск остается нереальным захват всей Донецкой области до конца этого года.

Также они "имеют политическую цель объявить, что они вошли" в Днепропетровскую область. Кремль поручил оккупантам создать еще одну "буферную зону" на расстоянии до 10 километров в этом регионе.

Напомним, Буданов высказался о возможности прекращения огня в Украине уже до конца 2025 года.

А в Кремле недавно выдвинули перечень требований для заключения мирного соглашения с Украиной.