РФ хочет создать буферную зону на Днепропетровщине, - Буданов

Буданов раскрыл планы войск России на Днепропетровщине
Руководитель Главного Управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов проинформировал о планах врага на фронте. По его словам, россияне хотят продвинуться вглубь Днепропетровской области.
Об этом Буданов сказал в интервью Bloomberg.
Продвижение россиян на фронте
Руководитель ГУР рассказал, что Россия снова активизировала свои наступательные операции на фронте. В частности, в июне россияне вошли в Сумскую область, пытаясь создать так называемую "буферную зону".
Также армия РФ достигла незначительных успехов в Донецкой и Запорожской областях. В то же время россияне пытаются продвинуться вглубь Днепропетровской области.
По мнению Буданова, для российских войск остается нереальным захват всей Донецкой области до конца этого года.
Также они "имеют политическую цель объявить, что они вошли" в Днепропетровскую область. Кремль поручил оккупантам создать еще одну "буферную зону" на расстоянии до 10 километров в этом регионе.
Напомним, Буданов высказался о возможности прекращения огня в Украине уже до конца 2025 года.
А в Кремле недавно выдвинули перечень требований для заключения мирного соглашения с Украиной.
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